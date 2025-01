Junts i PP tomben el decret òmnibus de Sánchez i frenen la pujada de les pensions

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern central va tornar a patir ahir un revés al Congrés, on PP, Vox i Junts van sumar els seus vots per tombar el decret llei òmnibus aprovat al desembre per l’Executiu de l’Estat i que, entre altres mesures, incloïa la revalorització de les pensions i l’Ingrés Mínim Vital (IMV), la pròrroga dels ajuts al transport públic, la prohibició del tall de subministraments bàsics a persones vulnerables o els ajuts per la dana. Amb aquesta votació, que va comptar amb 177 vots en contra per 171 a favor, el decret llei, que ja estava en vigor, va quedar derogat, i amb ell totes les mesures.

La Cambra Baixa també va derogar, com ja estava previst, el decret per establir un gravamen a les empreses del sector energètic el 2025, gràcies a l’oposició de PP, Vox, Junts, el PNB i UPN. De fet, en el debat de la iniciativa, la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ja assumia que el decret cauria, tot i que al·legava que havia fet el que era “humanament possible” per intentar tirar endavant la taxa.

El Congrés torna així a donar un nou revés al Govern de Sánchez, el primer d’aquest any Junts i PP van garantir el seu suport a revaloritzar les pensions a través d’un nou decret llei

El gravamen en qüestió suposa una taxa sobre les empreses energètiques que ja s’aplicava l’any passat i que va recaptar uns 1.100 milions d’euros. Al seu torn, incloïa bonificacions per a les empreses que inverteixin en activitats “essencials” per a la transició ecològica.

El Congrés, tanmateix, sí que va convalidar el reial decret llei que reforma la jubilació parcial, demorada i activa, una votació que estava garantida gràcies al suport del Partit Popular i que no es va veure afectada pel rebuig de Junts.

La norma, pactada entre sindicats i patronal el juliol passat, té com a principal objectiu facililtar la compatibilitat entre pensió i ocupació per produir una sortida menys brusca del mercat de treball.

Les Autoritats Territorials de la Mobilitat (ATM) de Girona, Lleida i Tarragona van informar ahir que mantindran els actuals preus i bonificacions del transport integrat fins que el ministeri de Transports els comuniqui o publiqui l’ordre d’anul·lació de les bonificacions, que de manera general decauen avui com a conseqüència de la derogació del decret òmnibus. En cas que les bonificacions de l’Estat –que eren del 30%– s’anul·lin, les ATM van confirmar que mantindran els ajuts que aporta la Generalitat, que són del 20%.

Transports va informar ahir que tots els descomptes del transport públic, que van ser prorrogats per als primers sis mesos de l’any, deixaran d’aplicar-se avui mateix, inclosa la venda dels títols gratuïts de Renfe i d’autobusos estatals. També decauen els descomptes de fins al 40% que s’anaven a aplicar durant la segona meitat de l’any, encara que els abonaments gratuïts de Rodalies i Mitjana Distància ja emesos es podran continuar utilitzant fins al mes d’abril. Pel que fa als descomptes en el transport gestionat per les comunitats autònomes o ajuntaments, com autobusos urbans i interurbans o metros, també decauen, encara que l’ATM ja ha confirmat que mantindrà els aportats pel Govern català.

De cara a les pensions, aquest mes de gener pujaran un 2,8%, com estava previst, però al febrer es veuran retallades si no es reverteix la situació. En aquest sentit, el ministeri d’Inclusió va assenyalar que els pensionistes catalans podria deixar de rebre fins a 536 euros anuals per la paralització de la revalorització. De la mateixa manera, amb la caiguda del decret òmnibus, el salari mínim interprofessional (SMI) tornarà a la xifra del 2023, que era de 1.080 euros al mes en 14 pagues, a causa que també incloïa la pròrroga de l’alça del SMI del 2024.

Amb tot, tant PP com Junts van afirmar que estan disposats a donar suport tant a la bonificació del transport com a la revalorització de pensions “avui mateix” si el Govern els tramita “com un decret llei” sense incloure-hi altres mesures. De fet, el PP ja ha llançat la seua pròpia iniciativa per aprovar la pujada de les pensions i ha demanat al Govern de l’Estat el seu suport.