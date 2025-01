Illa inicia la gira en defensa del finançament singular

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha començat una gira per exposar el model de finançament singular als presidents de les comunitats, reunint-se a Tenerife amb el de les Canàries, Fernando Clavijo. En una roda de premsa després de la trobada, Illa va subratllar que Espanya “no ha de tenir por al fet que a Catalunya li vagi bé”.

Tots dos van coincidir a defensar que és necessària una “renovació” del sistema de finançament autonòmic i van remarcar que s’ha de produir en un debat “assossegat, transparent, objectiu i fet des de la reflexió i els continguts numèrics i no la passió i el soroll”. Això sí, el mandatari canari va manifestar que no acceptarà acords per la “porta del darrere” i va advertir que si la proposta de Catalunya implica sortir del sistema de règim comú, això suposa trencar el “principi de solidaritat”. Hores abans, Illa va afirmar que la proposta de finançament singular “no va contra ningú” i va demanar no tenir “por” al fet que a Catalunya li “vagi bé”. “La millor Espanya necessita la millor Catalunya i viceversa”, va assegurar.

La secretària d’organització de Junts, Judith Toronjo, va criticar aquesta gira assegurant que Illa “hauria d’estar fent una gira integral pel nostre país”, amb l’objectiu de captar quins són les realitats i quines són els elements més importants que cal treballar.