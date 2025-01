Trump proposa enviar a Jordània i a Egipte la població de Gaza

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president dels EUA, Donald Trump, plantejarà a Egipte i a Jordània acollir un milió i mig de desplaçats de la Franja de Gaza per al seu “allotjament” a mitjà o llarg termini en una iniciativa que els dos països ja van repudiar a l’entendre que es tractaria d’una de nova Nakba, la catàstrofe que va representar l’èxode palestí del 1948, i l’eliminació de tota esperança per a una solució de pau de dos estats. La ultradreta israeliana va celebrar la proposta de Trump i Hamas va dir que no s’acceptarà. El president de l’ANP, Mahmud Abbas, va subratllar que els palestins no “abandonaran mai la seua terra ni els seus llocs sagrats”.

Mentrestant, les mesures de Trump contra la immigració van seguir. Colòmbia va desautoritzar l’entrada de dos avions militars nord-americans amb ciutadans deportats, segons va anunciar el president, Gustavo Petro. En resposta, Trump va ordenar imposar aranzels del 25% als productes colombians, a la qual cosa Petro va respondre amb la mateixa mesura.

Malgrat tot, milers de migrants van partir en una nova caravana des de la frontera sud de Mèxic per intentar arribar a la Ciutat de Mèxic i creuar els Estats Units, malgrat les restriccions imposades per Donald Trump.

Més morts al Líban i l’alto el foc, en perill

El ministeri de Salut del Líban va acusar ahir Israel de matar vint-i-dos persones, inclòs un militar, i de ferir-ne 124 més en atacs dirigits contra comunitats que intentaven tornar a casa seua al sud del país, en un moment crític per a l’alto el foc pactat el 27 de novembre amb les milícies de Hezbollah. D’altra banda, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va agrair al president dels EUA, Donald Trump, la seua promesa de proporcionar a Israel “les eines que necessita per defensar-se, després d’haver aixecat la suspensió d’enviament d’un carregament de 1.800 bombes MarK-84”, de 900 quilos cada una.Per la seua part, les autoritats a Gaza van informar de la recuperació de 14 cadàvers d’entre la runa en els tres últims dies i la mort de nou persones més en les últimes 72 hores. En paral·lel, els EUA van anunciar que el termini per a la retirada israeliana del sud del Líban s’amplia fins al 18 de febrer.