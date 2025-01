Sánchez dona per segura una solució al decret òmnibus entre pressions

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va afirmar diumenge que buscaria suports sota de les pedres per tirar endavant el decret òmnibus i ahir va llançar un missatge de tranquil·litat i optimisme a l’executiva socialista, assegurant que acabarà aprovant-se. Tot després que la setmana passada Junts, PP i Vox tombessin el text al Congrés.

La Moncloa treballa en un nou decret per recuperar l’augment de les pensions, les bonificacions al transport i els ajuts a la dana que van decaure amb la resta de mesures del que anomena “escut social”, però ahir a la nit veia “complicat” poder aprovar-ho avui al Consell de Ministres.

Fonts de l’Executiu admeten que l’aprovació del decret depèn que hi hagi “garanties” per part de Junts, formació indispensable per a la futura convalidació del text en cas que el PP torni a optar pel “no”. D’aquestes converses depenen l’abast del decret i el nombre de mesures que ha d’incloure. Fonts de l’Executiu destaquen que ahir, en comptes de demanar l’aprovació una a una de les mesures, Junts ja parlava d’un “decret social” amb les principals eines del text que va ser rebutjat la setmana passada al Congrés: pensions, bonificacions al transport públic, l’augment de l’ingrés mínim vital i els ajuts a la dana. Tanmateix, el portaveu de Junts, Josep Rius, va avisar a Sánchez que “la pilota està a la teulada del Govern estatal”. Va reiterar que tindrà el suport de Junts si presenta un decret individualitzat amb la revalorització de les pensions i de l’ingrés mínim vital, bonificacions al transport públic i ajuts als damnificats per la dana. Són els mateixos punts que avala el PP.

Al mig de la polèmica i la tensió política, els expresidents José Montilla, Artur Mas i Pere Aragonès van coincidir a fer una crida a aprofitar la conjuntura actual i la correlació de forces al Congrés dels Diputats per desplegar el finançament singular de Catalunya.

Així, ho van fer en una conversa amb el degà del Col·legi d’Economistes, Carlos Puig de Travy, sobre el futur de Catalunya.