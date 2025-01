ERC votarà a favor de la pròrroga pressupostària de la Generalitat

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La portaveu d’ERC al Parlament, Ester Capella, va anunciar ahir que el seu grup votarà a favor de la pròrroga pressupostària de la Generalitat al ple d’aquesta setmana a la Cambra catalana. Això permetrà a l’Executiu de Salvador Illa tirar-lo endavant, després d’haver tancat també el suport dels comuns. “No jugarem a posar en risc el sector públic que garanteix drets i llibertats al conjunt dels ciutadans”, va afirmar Capella, que va defensar que la pròrroga pressupostària serveix per mantenir inversions en infraestructures o en centres científics, entre altres àmbits. Tanmateix, va deixar en l’aire el posicionament sobre els decrets d’ampliació de crèdit.

La republicana va defensar que això dependrà de si el PSC compleix els acords ja firmats per la investidura d’Illa. El compliment està ara mateix “molt verd” i ja ha fet que Esquerra rebutgi negociar els pressupostos del Govern central per al 2025. Capella també va avisar que la seua formació votarà en contra del decret que elimina el règim sancionador als ajuntaments per superar el consum màxim d’aigua en sequera.

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va agrair a ERC el seu vot a favor de la pròrroga dels comptes i també va celebrar l’aprovació del règim sancionador de la llei d’habitatge pactat amb els comuns perquè estableix una “relació justa” entre llogater i inquilí. Tanmateix, va admetre que la Generalitat necessitarà entre 75 i 100 inspectors més per poder aplicar aquestes multes, que en els casos més greus podrien assolir els 900.000 euros. No va voler fixar un calendari per a la incorporació d’aquests treballadors perquè va assegurar que dependrà de si l’Executiu pot aprovar suplements de crèdit als pressupostos prorrogats. Així mateix, el règim sancionador entra en vigor avui mateix i el contingut dels anuncis i les ofertes de lloguer tenen 5 dies per adaptar-se al contingut del decret, que encara s’ha de convalidar al Parlament.

La norma considera infraccions molt greus fixar un lloguer superior al 30 per cent del que marca l’Índex de Referència, no fer constar la finalitat del contracte o que sigui fraudulent, així com carregar despeses de gestió a l’inquilí.