El Parlament deroga les sancions als ajuntaments per la sequera amb el vot del PSC i Junts

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parlament de Catalunya ha validat aquest dimecres el decret que deroga les sancions als ajuntaments que havien incomplert les restriccions per la sequera, aprovades per l'anterior Govern de Pere Aragonès. La nova norma ha estat aprovada per una majoria de la cambra, amb els 94 vots a favor del PSC, Junts, el PP i l'extrema dreta d'Aliança Catalana. Vox s'ha abstingut, mentre ERC, els Comuns i la CUP hi ha votat en contra. En la seva intervenció davant del ple, la consellera Sílvia Paneque ha defensat que cal abandonar la "via punitiva" i treballa "braç a braç" amb el consistori. En canvi, l'exconsellera Ester Capella, d'ERC, ha lamentat el que considera una "reculada en tota regla".

El decret del Govern que s'ha convalidat deroga el règim sancionador contra els municipis que havien excedit el consum màxim d'aigua i havien incomplert el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera. Aquestes multes van ser aprovades pel Govern de Pere Aragonès amb el vot del PSC, malgrat les reticències dels socialistes.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defensat que cal abandonar la "via punitiva" als municipis per treballar conjuntament "braç a braç" i resistir fins que Catalunya superi "l'amenaça" de la sequera. "Demano que els ajuntaments no hagin de fer servir els recursos per pagar sancions sinó per millorar l'eficiència de les seves xarxes en baixa", ha afegit. Així mateix, ha dit que cal abandonar la "línia de l'assenyalament" i treballar conjuntament amb el món municipal.

Paneque ha posat en valor que 705 municipis han presentat projectes per a la millora de les xarxes o accions com impermeabilització dels dipòsits i reparació de fuites d'aigua entre d'altres. I ha defensat que "l'esperit no escrit" de la llei del govern d'Aragonès era aplicar una "mena de moratòria" del règim sancionador als ajuntaments que fessin esforços per reduir el consum d'aigua.

Junts defensa que és "coherent"

El diputat de Junts Salvador Vergés ha anunciat el vot a favor del seu grup al decret llei, posició que ha permès que la proposta del Govern tiri endavant. El parlamentari ha argumentat que Junts manté així el mateix sentit del vot, i que el grup es manté "coherent". Vergés ha reclamat que l'ACA gestioni la totalitat de les conques internes, i ha exigit al PSC que així ho defensi davant l'Estat. A més, ha afirmat que el Govern està "sotmès, submís i somort".

Per la seva banda, la diputada del PSC Andrea Zapata ha defensat el vot a favor dels socialistes i ha donat suport a la proposta del Govern. Zapata ha agraït el suport dels grups que han votat a favor "del món local", i per mostrar "confiança" i agrair l'"esforç" dels municipis. La dirigent socialista ha argumentat que el PSC ha estat "sempre coherent", i que ha mantingut el seu discurs en tot moment perquè no ha estat "mai" a favor de les sancions: "No podem governar d'esquena als ajuntaments".

Des del PP, la diputada Eva García ha assegurat que avui es deroguen les sancions als ajuntaments "gràcies a la coherència i el sentit del comú", que haurien empès en aquesta direcció. Ha recordat com ells ja van "advertir que seria perjudicial per als ajuntaments".

La líder d'Aliança, Sílvia Orriols, ha aplaudit que és millor dotar els ajuntaments de finançament que no pas sancionar-los. La diputada d'extrema dreta ha anunciat el vot a favor del decret llei i s'ha posicionat en contra de les polítiques "punitives". Vox s'ha abstingut i ha demanat la tramitació com a projecte de llei, que la majoria de la cambra ha rebutjat. En la seva intervenció, la diputada Mònica Lora ha avisat que "no existeixen fórmules màgiques" per als episodis de sequera, sinó que calen "inversions" i una "gestió responsable".

Els socis d'investidura, en contra

La portaveu parlamentària d'ERC, Ester Capella, ha defensat el rebuig dels republicans a la convalidació del decret. Esquerra considera que aprovar la modificació suposaria una "reculada en tota regla" en la lluita contra la sequera i en la cultura dels usos dels recursos naturals. En aquest sentit, Capella ha defensat que es mantinguin les multes als ajuntaments per la sequera.

Per part dels Comuns, el diputat Lluís Mijoler ha denunciat que, amb aquest decret, "s'està premiant la infracció i s'envia un missatge de permissivitat davant la sequera". En aquest sentit, ha alertat que això suposa "un risc significatiu per a la gestió sostenible de l'aigua" en un moment en què caldria "mantenir la prudència". Finalment, el diputat de la CUP Dani Cornellà ha defensat que no es pot donar "barra lliure" a les sancions als ajuntaments. Cornellà ha argumentat que moltes alcaldies s'han "posat a fer una feina que abans no feien". I que el règim sancionador ha incentivat municipis a "fer els deures", i que els ajuntaments redactin ordenances sancionadores. La CUP proposa modificar el règim sancionador perquè sigui "més just", i una gestió pública de l'aigua.