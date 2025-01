Els taxistes protesten a Barcelona contra la pujada de les assegurances

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Milers de taxis van col·lapsar ahir les rondes de Barcelona amb una marxa lenta per protestar per l’“abús” que consideren que cometen les companyies d’assegurances per la pujada de quotes. El portaveu d’Élite Taxi, Tito Álvarez, va atribuir aquest increment a la “sinistralitat de les VTC”. Els taxis tornaran a protestar el dia 11, però no ho faran en grans esdeveniments, com el Mobile World Congress. Hi va haver marxes per tot Espanya.