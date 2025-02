Posposen de nou el desnonament a la Casa Orsola

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El desnonament d’un dels inquilins de la Casa Orsola de Barcelona, programat per a la matinada d’avui, va quedar ajornat fins al 18 de febrer que ve. Així ho va afirmar el portaveu del Sindicat de Llogaters de Catalunya, Enric Aragonès, en una roda de premsa davant aquest emblemàtic edifici de l’Eixample, adquirit el 2021 pel fons d’inversions Lioness Inversiones. Segons denuncien els veïns, “fa fora els inquilins per crear lloguers de temporada pel triple de preu”. Josep Torrent, un professor de 49 anys que en porta 22 vivint en una de les dos finques de la Casa Orsola, és el primer veí que havia de ser desnonat divendres passat, però una concentració de centenars de persones convocada pel sindicat va impedir que la comissió judicial executés l’ordre judicial. Al·legant raons de seguretat, el jutjat va ajornar el desnonament fins avui, data que va tornar a posposar fins al 18.

Des de la compra del bloc, els veïns han acusat Lioness Inversiones de no voler negociar amb ells davant de l’acabament dels seus contractes. Tanmateix, ahir Albert Ollé, propietari de Lioness Inversiones i, per tant, de la Casa Orsola, va trencar el seu silenci amb una carta pública en la qual va obrir la porta a vendre l’edifici després de rebre “insults i atacs” cap a la seua persona. L’empresari barceloní va subratllar que, quan vengui l’edifici, els inquilins “podrien trobar-se amb un autèntic fons voltor” que “no tindrà interès a preservar el patrimoni”. “Jo només volia mantenir sosteniblement un edifici modernista que forma part de la història de Barcelona”, va argumentar. En aquest sentit, Ollé va assegurar que tots els inquilins que es van dirigir a la societat propietària de l’edifici “van trobar una solució”. Una veïna va renovar el contracte per 450 euros al mes, i a un altre se li va renovar malgrat haver estat enxampat introduint ocupes a la finca, va dir.

El desnonament estava previst per divendres però es va ajornar a causa d’una massiva protesta

Per la seua banda, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va insistir en el seu compromís per “garantir el dret a l’habitatge als inquilins”.