Els països europeus rebutgen el pla de Trump de prendre el control de Gaza per expulsar els palestins

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els països europeus han rebutjat en bloc el pla plantejat aquest dimarts del president dels Estats Units, Donald Trump, per a la Franja de Gaza, anunciant que Washington prendrà el control de la zona i que expulsarà els palestins. Veus com la ministre d'Exteriors alemanya, Annalena Baerbock, han dit aquest dimecres que l'expulsió de la població gaziana seria "inacceptable" i "contrària al dret internacional", mentre que França -a través d'un comunicat- ha reiterat la seva oposició a "qualsevol desplaçament forçat". Per la seva banda, el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, ha insistit que es manté a favor de la solució dels dos estats i que Roma està preparada per enviar soldats a la zona per reunificar Gaza i Cisjordània.

En un comunicat difós per l'executiu alemany, Baerbock ha insistit que la població palestina "no ha de ser expulsada" i que Gaza "no pot estar permanentment ocupada o repoblada". "Queda clar que Gaza, així com Cisjordània i l'Est de Jerusalem, pertany als palestins; formen la base per a un futur estat palestí", ha insistit, al mateix temps que ha apuntat que la solució de Trump derivaria en una nova onada "de patiment i odi".

En la mateixa línia, França diu que s'oposa a "qualsevol desplaçament forçat de la població palestina de Gaza" i afegeix que el plantejament de Trump suposa "un atac a les aspiracions legítimes dels palestins", així com "un gran obstacle" a la solució dels dos estats i un factor de "desestabilització" per al Pròxim Orient. "França continuarà promovent la implementació de la solució dels dos estats; [...] el futur de Gaza no pot estar lligat al control per part d'un tercer estat, sinó en el marc d'un futur estat palestí", resumeix el comunicat de l'Elisi.

Itàlia, a través del ministre Tajani, també ha reconegut que el pla de Trump és "difícil" d'implementar i ha recordat que la posició de Roma pel que fa a la resolució del conflicte passar per la solució dels dos estats. "El govern no ha canviat d'opinió", ha insistit, setmanes després que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fos l'única gran líder europea present en la cerimònia de presa de possessió del president nord-americà.

Espanya, al seu torn, ha sostingut que Gaza "és la terra dels gazians palestins" i que aquesta ha de ser part del "futur estat palestí". "Els palestins han de ser a Gaza", ha insistit el ministre d'Exteriors de l'executiu central, José Manuel Albares, en una roda de premsa des de Madrid.

El Regne Unit, també en la mateixa línia que la resta de grans potències europees, ha defensat la solució dels dos estats i ha rebutjat els plans de Trump. "Hem de veure els palestins vivint una vida pròspera a les seves terres natals de Gaza i Cisjordània", ha expressat el ministre d'Exteriors britànic, David Lammy, durant una roda de premsa en el marc d'un viatge diplomàtic a Kíiv.

Reaccions d'altres parts del món

Les paraules de Trump també han provocat el rebuig de països com l'Aràbia Saudita, la Xina, Turquia, Egipte o Rússia. En un comunicat, l'Aràbia Saudita ha dit que condemna "inequívocament" qualsevol "violació dels drets legítims dels palestins", inclosos "intents d'expulsar-los de la seva terra". La Xina ha insistit que s'oposa al "desplaçament forçós" dels palestins i que el control palestí del territori "és el principi bàsic" per a la governança de Gaza després de la guerra.

En un comunicat difós per mitjans com Al-Arabiya, el president de l'Autoritat Palestina, Mahmoud Abbas, ha rebutjat "frontalment" els plans de Trump assegurant que els "drets legítims dels palestins són innegociables".

Per la seva banda, el responsable d'Amnistia Internacional als Estats Units, Paul O'Brien, ha assegurat en un missatge a les xarxes que "expulsar els palestins de Gaza equival a destruir-los com a poble". "La mort i la destrucció de Gaza és conseqüència dels milers d'assassinats de civils per part del govern israelià, sovint amb bombes dels EUA", ha lamentat.