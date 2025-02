Israel prepara un pla perquè els palestins marxin "voluntàriament" de Gaza i diu que Espanya està "obligada" a rebre'ls

Gaza.Omar Ashtawy / APA Images via ZUMA / DPA / via Europa Press

El govern israelià ha encomanat al seu exèrcit la preparació d'un pla perquè els residents de Gaza marxin "voluntàriament" de la Franja i s'estableixin "a qualsevol país que els vulgui rebre", una operació que comportaria sortides tant terrestres com marítimes i aèries. Així ho ha anunciat aquest dijous en un missatge a X el ministre de Defensa del país, Israel Katz, qui també ha animat a països com Espanya a rebre les persones desplaçades. "Països com Espanya, Irlanda, Noruega i d'altres, que han acusat falsament Israel sobre les seves accions a Gaza, estan legalment obligats a permetre l'entrada dels gazians al seu territori", ha apuntat Katz. "Si ho refusen, la seva hipocresia quedarà exposada", ha afegit.

En el mateix missatge, el ministre de Defensa israelià insisteix que la població de Gaza ha de tenir el dret a la llibertat de moviment i migració "com és habitual en totes les parts del món". En aquest sentit, Katz dona la benvinguda a "l'atrevida iniciativa" plantejada aquest dimarts pel president dels Estats Units, Donald Trump, que va suggerir prendre el control de Gaza i expulsar els palestins de la Franja.

"[La proposta de Trump] pot generar grans oportunitats per aquells que volen marxar de Gaza, ajudar-los a instal·lar-se en països d'acollida i donar suport a una reconstrucció a llarg termini basada en la desmilitarització i una Gaza lliure d'amenaces després de Hamàs", sosté Katz.

Precedents

Les declaracions de Katz contra l'Estat espanyol responen a una petició impulsada l'any passat per Espanya i Irlanda, els quals suggerien una revisió de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel per violacions dels drets humans per part de Tel-Aviv.

La petició va ser finalment recollida pel llavors alt representant per a la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, que en el seu últim Consell d'Afers Exteriors va posar la qüestió sobre la taula. Malgrat tot, la iniciativa no va prosperar perquè calia la unanimitat dels 27 estats membres. En la reunió, de fet, països com Àustria, Alemanya, Hongria o la República Txeca es van oposar a una condemna ferma sobre les actuacions d'Israel.

Resposta d'Espanya

Poc després de conèixer el missatge d'Israel Katz, el ministre d'Afers Exteriors del govern espanyol, José Manuel Albares, ha rebutjat el pla i ha subratllat que "cap país tercer li ha de dir [a Espanya] què ha de fer".

En una entrevista aquest dijous a Ràdio Nacional, Albares ha insistit que la solidaritat espanyola amb el poble palestí "queda fora de qualsevol dubte" i que l'Estat ha acollit puntualment als palestins que ho necessitaven. "Ara bé, això no treu que la terra i el lloc dels palestins és Palestina, i les dels gazians és Gaza", ha resumit.