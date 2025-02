Mata a punyalades una dona a Sevilla sota l'efecte d'alcohol i drogues

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home va ser detingut ahir per la Guàrdia Civil després de confessar que havia matat una dona en un habitatge de la localitat sevillana de Brenes. Es va entregar després d’afirmar que es trobava sota els efectes de l’alcohol i les drogues a la caserna de la Guàrdia Civil de La Rinconada (Sevilla) i va confessar el crim. És un ciutadà espanyol de 40 anys i la víctima, una dona de nacionalitat brasilera, de 28. L’autor del crim no estava en el sistema VioGén d’atenció a les víctimes de violència masclista i es desconeix si la víctima ho estava, malgrat que no es descarta cap hipòtesi, segons les fonts.

El delegat del Govern a Andalusia, Pedro Fernández, va dir als periodistes a Granada que no consta que hi hagués algun tipus de vinculació o relació sentimental entre el detingut i la víctima. També va assenyalar que l’home detingut va declarar a la Guàrdia Civil que no recordava bé el que havia passat perquè es trobava sota els efectes d’alguna droga. Pedro Fernández va assenyalar que no es descarta que hi hagi participat alguna persona més o si hi ha més implicats. “Això es determina a través de la visualització de càmeres, per la qual cosa en aquestes coses cal esperar. La veritat és que hi ha una persona detinguda que s’ha entregat aquest matí i que, lamentablement, ha aparegut el cadàver d’una dona dins del domicili.”

L’alcalde de Brenes, Jorge Barrera, va comentar que el presumpte autor del crim portava vuit o nou mesos vivint al poble i ni tan sols estava empadronat, i la víctima tampoc no era de la localitat. Agents de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil treballaven ahir al lloc dels fets, als afores del poble, i després de les 13.00 hores el jutge va ordenar aixecar el cadàver.