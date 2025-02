Amnistien Buch en la causa contra l'ACM per malversació a l'1-O

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat d’instrucció número 16 de Barcelona ha amnistiat l’exconseller d’Interior Miquel Buch i el diputat de Junts David Saldoni, entre altres persones, en la causa per la qual s’investigava l’Associació Catalana de Municipis (ACM), de la qual Buch va ser el president entre el 2011 i el 2017 i Saldoni entre 2018 i 2019, pels delictes de malversació de cabals públics, frau i exacció il·legal per presumptament desviar fons de l’ens per als preparatius de l’1-O. Segons la resolució, els fets encaixen en la llei d’amnistia, per la qual cosa acorda l’arxivament i el sobreseïment lliure de la causa. El magistrat assenyala també que tampoc no s’ha demostrat acció delictiva de Saldoni, i que així ho comunicarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ja va desestimar investigar Saldoni. La causa parteix d’una denúncia anònima el 2021 que l’Audiència de Barcelona va arxivar. Tanmateix, després d’un recurs de la Fiscalia el Tribunal Suprem va obligar a reobrir-la el 2023. Buch ja va ser amnistiat de la condemna a quatre anys de presó per haver escortat l’expresident Carles Puigdemont.

En un altre ordre de coses, el Tribunal Constitucional es disposa a admetre a tràmit en el ple de la setmana que ve el recurs que va presentar el líder d’ERC, Oriol Junqueras, contra la decisió del Suprem de no aplicar-li l’amnistia. Mentrestant, el PP i la Comunitat de Madrid van recórrer la interlocutòria per la qual el Constitucional ha decidit apartar el magistrat conservador José María Macías de tots els recursos contra l’amnistia.

Torra porta Espanya al TEDH pel cas Pegasus