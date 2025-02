Els països bàltics completen la seua desconnexió de la xarxa elèctrica russa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Estònia, Letònia i Lituània es van desconnectar ahir exitosament de les xarxes elèctriques de Rússia i Bielorússia, eliminant així els darrers vincles de l’era soviètica entre els tres països bàltics, membres de la Unió Europea i de l’OTAN des de fa més de 20 anys, i els seus veïns orientals.

Els tres territoris van deixar de comprar electricitat a Rússia i Bielorússia des de la invasió d’Ucraïna el 2022, però fins ara havien mantingut enllaços amb l’anomenada xarxa elèctrica BRELL per al manteniment de la freqüència.

“Rússia ja no pot utilitzar l’energia com a xantatge. És una victòria per a la llibertat i la unitat europea”, va celebrar la cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas.

Mentrestant, al front les Forces Aèries d’Ucraïna van informar del llançament de 139 drons contra territori ucraïnès des de les zones controlades per les forces russes. Del total, 67 van ser abatuts, mentre que uns altres 71 “es van perdre” degut probablement als sistemes electromagnètics de defensa.

Per la seua part, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, estaria disposat a acceptar la proposta de Donald Trump de mantenir l’ajuda militar nord-americana al país en la guerra contra Rússia a canvi que els EUA tinguin accés als minerals i terres rares del país. Es preveu que el magnat rebi el president ucraïnès a la Casa Blanca la setmana vinent.