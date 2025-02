La ultradreta es conjura a Madrid per “reconquerir” Europa

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

“Reconquesta” va ser una de les paraules més escoltades ahir en la primera cimera de Patriots, el partit europeu presidit pel líder de Vox, Santiago Abascal, celebrada a Madrid, en què els líders ultradretans europeus van expressar la seua convicció que el triomf de Donald Trump als EUA obre la porta a una nova Europa, cristiana, conservadora i sense immigrants. Malgrat que no va ser-hi present ni va enviar un missatge, l’ombra del president nord-americà va planar sobre la cimera, convocada sota el lema “Fer Europa gran de nou”, que evoca el que va fer servir el líder republicà, a qui els seus col·legues europeus es van referir com a “germà d’armes”. Durant la cimera, en què es van citar una desena de líders europeus d’extrema dreta com el primer ministre d’Hongria, Viktor Orbán, la francesa Marine Le Pen o l’italià Matteo Salvini, van carregar contra Brussel·les, van defensar el nacionalisme, van rebutjar la immigració, l’anomenat “pacte verd” i la diversitat de gènere, entre altres bases de la política comuna europea. “Ara estan aixecant la veu amb els aranzels que sembla que poden arribar. El gran aranzel és el Pacte Verd i els impostos confiscatoris de Brussel·les i dels governs socialistes a tot Europa”, va defensar Abascal durant la seua intervenció per clausurar l’acte.

L’inici de l’esdeveniment va estar marcat per la irrupció d’una activista de l’organització feminista Femen al crit d’“al feixisme ni un pas més”. La dona va ser desallotjada per la seguretat de l’esdeveniment i sancionada.

Félix Bolaños: “És la Madrid Fascio Week”

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, la ministra portaveu, Pilar Alegría, i el ministre per a la Transformació Digital, Óscar López, van criticar la cimera del partit europeu Patriots. “Comença la Madrid Fascio Week. Sr. Feijóo, PP, alguna cosa a dir dels retrocessos que defensen els seus socis?”, va dir Bolaños. Alegría, que la va qualificar com “fatxaparty” els va dir defensors de “tot per la pasta”.