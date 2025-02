Hamàs anuncia que posposa l’entrega dels pròxims ostatges pendents i acusa Israel de saltar-se l’alto el foc

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Hamàs ha anunciat que posposa l’entrega dels pròxims ostatges pendents i acusa Israel de saltar-se l’alto el foc. Abu Obeida, portaveu de les brigades Al-Qassam, ha emès un comunicat a Telegram on anuncia que ajornen l’alliberament que estava previst per a dissabte 15 de febrer fins que Israel “compensi” les seves accions de les últimes setmanes. Hamàs acusa Israel de “retardar” el retorn dels desplaçats al nord de Gaza i d’atacar-los amb bombardejos a la Franja. A més, asseguren que no s’està permetent l’entrada de subministraments humanitaris de “tota mena”. El grup armat ha reafirmat el seu “compromís amb els termes” de l’acord sempre que Tel-Aviv faci el mateix.