Els Mossos assumiran al setembre el control de ports i aeroports

La consellera d’Interior de la Generalitat, Núria Parlon, va afirmar ahir que els Mossos d’Esquadra podran assumir el control dels ports i aeroports a partir del setembre, i no abans per un tema de disponibilitat d’efectius. “Necessitem una mica de temps per preparar l’estructura”, va assegurar Parlon en una entrevista a La 2 en la qual va explicar que, segons el seu parer, en aquest temps hi haurà més marge per incorporar nous agents gràcies a les noves promocions. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar al desembre que convocaria una Junta de Seguretat a començaments d’aquest any per concretar el traspàs encarrilat pel Govern de Pere Aragonès, però finalment la iniciativa s’ha modificat i ara la Generalitat ja treballa amb un horitzó més llunyà. En aquest sentit, la consellera va explicar que les jubilacions anticipades que es preveuen als Mossos suposaran una tensió per al cos, motiu pel qual caldrà esperar les noves promocions per fer-se càrrec de la seguretat ciutadana de totes dos infraestructures crítiques. En l’actualitat, aquesta és una matèria en mans de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.

La consellera Parlon també es va referir a les negociacions de Junts en matèria d’immigració amb el Govern central. Va insistir que tenir més competències és bo per a Catalunya, però va demanar tenir en compte que per poder aplicar-les i evitar que es vegi compromesa la seguretat ciutadana calen més agents. Per aquest motiu, va demanar als de Carles Puigdemont “la mateixa ambició” que tenen per reclamar competències a l’hora d’exigir arribar als 25.000 mossos d’esquadra, un compromís adquirit pel ministeri de l’Interior de cara a l’any 2030. Quant a les fronteres, va dir que, segons les informacions de les quals disposa, serà un control “compartit” amb Espanya. “Les negociacions sempre són això, has d’arribar a un comú denominador”, va dir al ser preguntada si Junts acceptaria aquest control compartit.

D’altra banda, la consellera va asseverar que el Govern no ha valorat que l’expresident Puigdemont tingui escorta. “En aquests moments no ho tenim sobre la taula, però si ho hem de valorar en un futur es farà”, va dir.

Esquerra s’anota el triomf i Junts exigeix un traspàs integral

La secretària general i portaveu d’ERC, Elisenda Alamany, va celebrar que el Govern hagi fixat el setembre com a data perquè els Mossos d’Esquadra passin a assumir la seguretat dels ports i aeroports de Catalunya. “És una conquesta d’ERC”, va asseverar Alamany, que va afirmar que aquest era un acord en el qual havia treballat Esquerra quan Pere Aragonès liderava el Govern, al qual li faltava “la recta final”. Va afegir que estaran atents a com es desenvolupa i com es concreta aquest traspàs de competències, que va qualificar de “pas endavant en el reforç de la sobirania del país”. Per la seua part, el portaveu de Junts, Josep Rius, va asseverar que “als Mossos els volem com a policia integral de Catalunya. Quan diem integral és integral, no és un consorci”, i va deixar clar que la negociació amb el Govern central en immigració és per a un traspàs integral de totes les competències.