ERC s'autoesmena després d'obrir la porta a un concert tributari

ERC s’autoesmenarà i eliminarà de la seua ponència política, que es debatrà al congrés que se celebrarà el 15 i 16 de març, la possibilitat de crear un consorci entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i l’Agència Tributària Catalana (ATC) per a un “traspàs progressiu” de la recaptació d’impostos. Així ho va afirmar la secretària general i portaveu del partit, Elisenda Alamany, després que sortís a la llum que la redacció de l’esmentada ponència inclou un paràgraf en la qual el partit obria la porta a acceptar un consorci temporal entre les dos administracions per fer un traspàs progressiu dels impostos fins al desenvolupament d’una hisenda catalana. El text també assegura que el primer tribut que s’hauria de completar és el de l’IRPF i que ha de posar-se en pràctica l’any 2026.

La dirigent republicana va explicar que presentaran una autoesmena, que no haurà de ser votada al congrés, per la qual eliminaran el paràgraf de la ponència en què contemplaven aquesta possibilitat, ja que consideren que “no és una via” possible per a ERC. “Estem en el tot o res. Catalunya crec que fa massa temps que espera”, va subratllar Alamany, que va afirmar que l’esperit de la ponència política era defensar el finançament singular i va considerar que aquest fragment del text que eliminaran era susceptible de mala interpretació.

En aquest sentit, va explicar que en la ponència volien fer referència que l’Estatut de Catalunya esmenta la possibilitat de crear aquest consorci, però va insistir que “aquesta no és la via que ha triat ERC políticament en els últims mesos i en la investidura d’Illa”.

El finançament singular és el principal acord entre ERC i PSOE que va permetre la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Segons aquest acord, la Generalitat, a través de l’ATC, ha de recaptar, gestionar, liquidar i inspeccionar tots els impostos per després establir l’aportació catalana a les finances de l’Estat. El pacte d’investidura també estableix que l’ATC ha d’assumir “progressivament” les seues funcions, però no fa referència a la possibilitat d’un consorci temporal amb l’Estat espanyol.

Junts va criticar la postura dels republicans entorn del consorci, malgrat la rectificació, i van ironitzar: “Potser estem a finals de rebaixes.”