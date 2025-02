L'Iran indulta les periodistes que van revelar el cas d'Amini

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les periodistes Nilufar Hamedi i Elahe Mohamadi, condemnades després de revelar el cas de la mort sota custòdia el 2022 de la jove Mahsa Amini, detinguda a Teheran per suposadament portar mal posat el vel, han rebut un indult per part del líder suprem de l’Iran, l’aiatol·là Ali Khamenei.

Un tribunal de l’Iran va condemnar l’octubre del 2023 a sis i set anys de presó Mohamadi i Hamedi per informar de la mort d’Amini i cobrir el seu funeral, després de ser imputades per “cooperar” amb els Estats Units i “conspirar per delinquir contra la seguretat de l’Estat”.

Per la seua part, la premi Nobel de la Pau iraniana Narges Mohammadi va portar a terme ahir una protesta contra la pena de mort davant la presó Evin de Teheran, d’on va ser posada en llibertat temporalment per motius de salut al desembre.

“Per l’abolició de les execucions, unitat, unitat”, resava la pancarta que portava la Nobel de 52 anys davant la temuda presó Evin, acompanyada per uns altres tretze activistes, segons imatges que ella va publicar a les xarxes socials.