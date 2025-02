Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Mohamed Houli, condemnat a més de quaranta anys de presó pel seu paper als atemptats del 17-A, ha afirmat aquest dijous que el CNI tenia coneixement de les intencions que tenia l'imam de Ripoll Abdelbaki es-Satty. "El CNI tenia coneixement de les intencions que tenia l'imam i va permetre que vingués i ens mengés el cap", ha asseverat. "Ho dic ara i no abans per temor a represàlies o que em pogués perjudicar, però ja estic condemnat i no tinc res a perdre", ha afegit en una compareixença a la comissió d'investigació del Congrés sobre aquells atemptats de 2017. "Ho dic sense treure'm responsabilitat, però ho dic perquè es busqui a qui va permetre que l'imam anés per lliure i fes el que va fer", ha reblat.

Segons Houli, un altre membre de la cèl·lula del 17-A li va dir una vegada que a vegades quan estava amb es-Satty aquest li deia que marxés perquè "anaven a venir agents del CNI". "És l'únic que puc dir", ha reconegut. Houli, que ha anat al Congrés emmanillat i enmig d'enormes mesures de seguretat, ha apuntat que no és la seva responsabilitat donar proves per avalar les seves afirmacions sobre el CNI.

"Jo estic condemnat, el que vull és que es busqui als que tenien responsabilitat de vigilar l'imam, aquesta és la meva intenció", ha reiterat. Preguntat pels diputats presents a la comissió, Houli no ha volgut dir si ell tenia pensat immolar-se als atemptats. "He vingut aquí obligat, i puc dir el que vulgui", ha manifestat abans de dir que vol que "es mogui la cosa".

En una compareixença feta en català i castellà, Houli també ha dit que es va "sentir obligat" a dir en un interrogatori que la seva "intenció" era atacar la basílica de la Sagrada Família quan, en realitat, no en tenia coneixement. També ha dit que en el moment de l'explosió de la casa d'Alcanar hi havia tres persones. "No sé si l'imam va sortir per la finestra o no, diuen que no se sap si està mort o no, jo tampoc ho sé", ha apuntat abans de detallar que no va escoltar cap cotxe on pogués marxar.

“Nois ben integrats”

"Jo no ho puc explicar, però tot bé perquè l'imam va venir, nosaltres érem nois ben integrats, mai havíem portat problemes a ningú, va venir l'imam i va passar això", ha admès Houli en ser preguntat sobre el seu procés de radicalització. Així mateix, ha dit que el "també lamenta" els morts i ferits causats pels atemptats del 17-A.

El PP abandona la comissió

Els diputats del PP han marxat de la comissió d'investigació abans d'iniciar-se la compareixença de Houli. En una breu intervenció, el diputat popular Santi Rodríguez ha criticat els "costos" que suposava la compareixença presencial del condemnat i ha dit que aquesta provocava "vergonya i falta de dignitat de la cambra". "Tot aquest espectacle es produeix per donar plaer als qui, amb els seus vots, permeten que Sánchez segueixi a la Moncloa a costa de la dignitat de tots els espanyols", ha afegit.