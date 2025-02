Catalunya activa la reserva de solars i mesures per agilitzar la construcció

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar ahir que el Consell Executiu de la setmana que ve aprovarà l’activació de la reserva pública de solars i un primer paquet de mesures per agilitzar la construcció d’habitatges, que inclou una llicència d’obres bàsica. Així ho va dir després d’una visita a una promoció de 40 habitatges socials a Sant Boi de Llobregat amb president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. La reserva s’articula a través d’una primera convocatòria perquè els promotors puguin optar a construir en aquests terrenys, i l’Institut Català de Finances finançarà els préstecs amb una línia de 500 milions d’euros anuals.

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, va acusar Salvador Illa de limitar-se a fer anuncis com aquest en matèria d’habitatge i després de no executar-los: “No necessitem anuncis, sí solucions.” Es va preguntar com preveu tirar endavant la seua promesa sense pressupostos “ni previsió de tenir-ne”.

Per la seua part, Sánchez va defensar que la Llei d’Habitatge funciona i va rebutjar el “boicot que fan algunes administracions”. “Faig una nova crida a tots els governs regionals perquè apliquin la Llei d’Habitatge d’una vegada per totes. I davant d’això, de la Llei de la Selva, la Llei d’Habitatge”, va afegir.