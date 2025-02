Donald Trump dona llum verda als aranzels contra la “brutal” UE com a resposta a l'IVA

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president dels EUA, Donald Trump, va firmar ahir un memoràndum per imposar “aranzels recíprocs” als països que graven productes nord-americans, amb l’objectiu d’igualar les tarifes que aquestes nacions apliquen a les exportacions nord-americanes, i amb la Unió Europea (UE) entre els principals damnificats.

“He decidit que, per raons de justícia, imposaré aranzels recíprocs, la qual cosa significa que el que un país fa pagar als EUA, nosaltres els cobrarem el mateix, ni més ni menys”, va declarar Trump a la premsa a la Casa Blanca.

“Tothom s’ha aprofitat dels EUA i hem pagat un alt preu”, assegura Trump

“Tothom s’ha aprofitat dels EUA i hem pagat un preu alt per això. Els Estats Units han ajudat molts països al llarg dels anys amb un gran cost financer. Ara és el moment que aquests països recordin el que hem fet per ells i ens tractin de manera justa”, va dir Trump.

El document firmat per Trump se centra en dos aspectes que, segons ell, han generat un tracte “injust” per als EUA en el comerç internacional: els aranzels imposats per altres països a les exportacions nord-americanes i les anomenades “barreres no aranzelàries”, que van des de regulacions fins a taxes pel canvi de moneda.

Cada nació afrontarà aranzels personalitzats, segons un alt funcionari. No s’aplicarà una tarifa uniforme del 10 o 25%, sinó que l’Administració establirà taxes específiques en funció dels aranzels i “barreres” comercials que cada nació imposa als EUA.

Trump va ser especialment crític amb la UE, que va acusar de ser “absolutament brutal al comerç” i d’imposar el que va qualificar com “un aranzel encobert” a través de l’IVA, que varia entre el 17% a Luxemburg i el 27% a Hongria.

“Hi ha una raó per la qual Alemanya ven més cotxes que els que nosaltres els venem, i no és per la qualitat de la manufactura ni el disseny nord-americà. És simplement per pràctiques comercials deslleials, i això és letal. És un aranzel ocult”, va afirmar.

Actualment, Washington aplica un aranzel del 2,5% als vehicles importats, però aquesta xifra podria elevar-se fins al 27%.

Per la seua part, la UE imposa un aranzel del 10% als automòbils importats, a més de l’IVA comunitari, que és mínim del 17%. Per tant, amb la nova política els EUA aplicarien una tarifa equivalent, sumant un 10% d’aranzel i el percentatge corresponent de l’IVA, la qual cosa podria elevar la taxa total fins al 27%.

L’Alta Representant de la UE per a Política Exteriors, Kaja Kallas, va insistir que les trucades de Donald Trump al president rus, Vladimir Putin, “no han parat la guerra” i va criticar les concessions fetes per la Casa Blanca abans ni tan sols d’asseure’s a negociar amb el Kremlin, després que el secretari de Defensa dels EUA, Pete Hegseth, avancés que Trump no veu “realista” algunes de les demandes d’Ucraïna, com la seua adhesió a l’OTAN o tornar a les fronteres del 2014. Hegseth va confirmar ahir que Trump negociarà amb Putin i el president ucraïnès Volodímir Zelenski i que els aliats de l’OTAN tindran el seu paper.

La UE avisa del fracàs d’un pacte sense europeus i ucraïnesos

La UE va avisar ahir que fracassarà qualsevol acord per aturar la guerra a Ucraïna que es faci a l’esquena dels europeus i els ucraïnesos, advertint que “un acord ràpid” és “un mal acord” i criticant les concessions dels EUA Rússia abans d’asseure’s a negociar.