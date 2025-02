Almenys divuit morts en una estampida a Nova Delhi

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Almenys 18 persones, inclosos quatre menors, van morir dissabte passat en una estampida a l’Estació de Ferrocarril de Nova Delhi durant el festival hindú de Kumbhamela. Dos dels trens del pelegrinatge van ser retardats per l’excessiva acumulació de persones, la qual cosa va provocar un moviment sobtat i la fatal allau, segons va informar la televisió índia NDTV. Tot va començar cap a les 20.00 hores entre les andanes 14 i 15 de l’estació, on els passatgers esperaven per pujar als trens amb destinació Prayagraj. Quan va començar a omplir-se el tren es va fer evident que no hi cabien totes les persones presents i van començar les espentes.