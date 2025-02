Aldama entrega reserves dels pisos per a Ábalos i Torres

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El presumpte aconseguidor del cas Koldo, l’empresari Víctor de Aldama, ha entregat al Tribunal Suprem (TS), tal com ho va requerir el magistrat Leopoldo Puente, diversos documents per acreditar les seues acusacions.

El material inclou correus electrònics que confirmen el pagament del lloguer de dos pisos per a “quatre hostes”, per un total de 621,98 euros, perquè l’exministre de Transports José Luis Ábalos, el seu assessor, Koldo García, i l’ara ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, gaudissin de trobades amb “senyoretes”, si bé sobre aquestes gestions diu que no pot aportar res perquè se n’hauria encarregat l’exassessor ministerial.

L’empresari també ha aportat captures de pantalla de la reserva per 3.104,15 euros del lloguer d’un xalet a Madrid en el qual suposadament s’havia d’allotjar la vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez.

Per una altra banda, Koldo García se sotmetrà avui a una prova cal·ligràfica al Tribunal Suprem per aclarir l’autoria dels documents aportats per De Aldama com a suposada prova que la presumpta trama del cas Koldo va preadjudicar obres públiques a canvi de comissions.