Boye nega que blanquegés diners i denuncia “pressions policials”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Gonzalo Boye, el conegut advocat de l’expresident Carles Puigdemont, va negar ahir en el judici de l’operació Mite que blanquegés diners de l’històric narcotraficant gallec José Ramón Prado Bugallo, conegut com Sito Miñanco. L’Audiència Nacional ha reprès el judici a 45 acusats, en què la Fiscalia demana 31 anys i mig de presó per a Miñanco per provar d’introduir el 2017 a Espanya gairebé quatre tones de cocaïna procedent de Sud-amèrica i 9 anys i 9 mesos de presó per a Boye per suposats delictes de blanqueig i falsificació de document oficial.

Boye, que només va respondre preguntes de la seua defensa, va assegurar que un dels acusats el va incriminar falsament fruit de les “pressions policials” que va rebre mentre era a la presó a canvi de beneficis. L’advocat també va negar taxativament haver-se reunit amb Sito Miñanco i va assegurar que no va tenir cap responsabilitat en la confecció de la documentació que la seua organització va presentar per provar de recuperar diners decomissats a l’aeroport de Barajas.