L'empresa mixta per gestionar Rodalies serà operativa aquest 2025

La comissió bilateral d’infraestructures entre la Generalitat i l’Estat va donar ahir llum verda a la posada en marxa de l’empresa mixta per gestionar Rodalies arran del traspàs del servei, després que el Govern i ERC presentessin hores abans el calendari dels estatuts i la seua operativitat. El grup de treball per al traspàs de l’operadora tancarà un text d’estatuts la primera quinzena de març, per permetre la constitució de la nova societat mercantil mixta amb participació majoritària de la Generalitat abans que acabi l’any.

Constituïda la nova societat, el consell d’administració, format a parts iguals per la Generalitat i l’Estat, analitzarà els elements normatius, administratius, laborals i de gestió necessaris per a la prestació dels serveis, i començarà a gestionar tot el servei l’1 de gener del 2026. Això vol dir que, malgrat que la Generalitat només hagi iniciat el camí per canviar la titularitat d’un tram de l’R1 de Rodalies, la nova societat gestionarà el conjunt de les línies a partir de l’any que ve.

Junts va criticar l’acord entre ERC i Generalitat, assegurant que el traspàs hauria de ser “integral” i no deixar que l’Estat tingués l’“última paraula”.

La bilateral amb l’Estat dona impuls a la fibra òptica

La comissió bilateral d’infraestructures entre la Generalitat i l’Estat va impulsar ahir els tràmits per autoritzar l’ús de diversos trams de carreteres de titularitat de l’Estat per desplegar la xarxa de fibra òptica de la Generalitat. L’objectiu de l’Executiu de Salvador Illa és desplegar una xarxa de fibra òptica pública a Catalunya i arribar al 78% de municipis el 2025, i per poder executar-ho necessita passar per les carreteres N-260, N-230, N-II, N-152, N-154, N-420 i N-340. Aquestes vies abasten més de 500 quilòmetres i inclouen principalment àmbits al llarg del Pirineu i també de les Terres de l’Ebre.D’altra banda, també es va acordar acabar amb la tramitació del conveni per pacificar l’N-II al Maresme, unes obres ja anunciades que compten amb una partida finançada pel Govern central de 384 milions. Així mateix, es va fixar un termini màxim de tres mesos per a l’inventari del tram de l’R1 de Rodalies que es traspassarà.