Més de 100 denúncies contra Milei per presumpta estafa

El president de l’Argentina, Javier Milei, ha acumulat més de cent denúncies en contra seu després que aquest cap de setmana instruís l’Oficina Anticorrupció (OA) a investigar els membres del Govern davant l’estafa d’una criptomoneda que ell mateix va promocionar en xarxes socials i que en poques hores es va acabar esfondrant.

Fonts judicials van confirmar a Infobae que fins al moment s’han presentat 112 denúncies contra el mandatari, per presumptament participar de l’estafa al convidar divendres des del seu compte d’X a invertir en la criptomoneda $LIBRA.

Milei ha protagonitzat un escàndol al promocionar una criptomoneda mem que va resultar una estafa

Durant el temps en què el missatge va ser visible, l’interès per la criptodivisa es va disparar, el valor es va unflar, va moure milions de dòlars i després es va desplomar. Aquesta presumpta macroestafa hauria afectat més de 40.000 persones amb pèrdues superiors als 4.000 milions de dòlars.

La Justícia haurà de determinar si Milei va cometre un delicte després que els demandants –damnificats i figures de l’oposició– hagin plantejat que va participar del frau comès al·ludint a les declaracions d’un dels socis de $LIBRA, l’empresari Hayden Mark Davis, reconeixent que havia estat assessor del president, de qui va dir que “va recolzar i va promoure activament el projecte”.

Els delictes més esmentats en les demandes contra Milei són frau, negociacions incompatibles amb la funció pública, infracció en l’ètica pública i associació il·lícita, si bé algunes denúncies apunten també al suborn.

Les denúncies s’han presentat després que el mateix Milei ordenés a l’Oficina Anticorrupció investigar si algun membre del Govern havia incorregut en una conducta inapropiada després de conèixer que $LIBRA és en realitat una “moneda mem”, terme que fa referència a una criptomoneda creada com una broma per entreteniment, i es caracteritza per no disposar de suport en l’economia real, a l’estil de la $Trump del president dels EUA Donald Trump.