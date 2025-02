Els EUA i Rússia pacten crear grups de treball sobre Ucraïna deixant fora Kíiv i la UE

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Rússia i els Estats Units van fer ahir passos ferms a l’Aràbia Saudita per normalitzar les seues relacions, acabar amb les tensions, i també iniciar converses sobre el final de la guerra a Ucraïna.

Enmig d’una gran expectació, Riad es va convertir en l’escenari d’una esperada primera presa de contacte entre els pesos pesants de les administracions de Donald Trump i Vladímir Putin, unes delegacions que van ser encapçalades pels caps de la diplomàcia dels Estats Units, Marco Rubio, i de Rússia, Serguei Lavrov.

Putin està disposat a negociar amb Zelenski, encara que dubti de la seua legitimitat, segons Moscou

En la reunió, els caps de la diplomàcia dels Estats Units i Rússia van acordar començar a treballar en un pla “tan aviat com sigui possible” per posar fi la guerra a Ucraïna amb l’establiment d’equips negociadors d’alt nivell però sense incloure Ucraïna ni la Unió Europea (UE).

Segons va dir Rubio en una roda de premsa des de Riad, l’equip nord-americà tindrà la missió d’“ajudar a negociar i portar a terme el treball fins al final del conflicte a Ucraïna d’una manera” que sigui duradora i acceptable per a totes les parts involucrades.

Sobre el procés de negociació, l’assessor de seguretat nacional dels Estats Units, Mike Waltz, va assegurar que ha de conduir a “un final permanent de la guerra i no a un final temporal”, i alhora va reconèixer que “la realitat pràctica és que hi haurà algun debat sobre el territori i hi haurà un debat sobre garanties de seguretat”.

L’Administració Trump ha reiterat que Ucraïna haurà de fer concessions territorials i ha insistit que Kíiv haurà de compensar amb exportacions de sòls rars i altres compensacions pels milers de milions en suport militar i financer que Washington li ha aportat en els últims tres anys, des de la invasió russa d’Ucraïna.

Per la seua part, Lavrov va qualificar d’“inacceptable” el desplegament de tropes que alguns països europeus estarien disposats a fer a Ucraïna, adduint que tots són membres de l’OTAN.

“L’aparició de forces dels mateixos països de l’OTAN sota una altra bandera, sigui nacional o de la Unió Europea, no canvia res. Això continua sent inacceptable”, va dir Lavrov en roda de premsa transmesa per la televisió pública russa després de les negociacions celebrades amb representants dels EUA.

Així mateix, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va dir que Putin està disposat a negociar amb el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, encara que dubti de la seua legitimitat.

“El mateix Putin ha dit en diverses ocasions que en cas de necessitat mantindrà negociacions amb Zelenski”, va assegurar Peskov.

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va declarar ahir des de Turquia que no respondrà a cap ultimàtum que el Kremlin hagi pogut plantejar a Kíiv en la reunió feta a l’Aràbia Saudita entre els Estats Units i Rússia.

“Com a president d’Ucraïna, no he donat garanties a ningú, no he confirmat res a ningú. És més, ni he tingut ni tinc intenció de respondre a ultimàtums de Rússia”, va dir Zelenski en una trobada amb representants de la comunitat ucraïnesa a Turquia, segons va informar l’agència ucraïnesa Interfax.

Amb tot, Zelenski va avançar a Ankara, moments abans de la reunió amb el seu homòleg turc, Recep Tayyip Erdogan, que demanarà “garanties de seguretat” dels EUA, la Unió Europea i Turquia per a qualsevol acord de pau que s’assoleixi amb Rússia.

“Com a país, volem pau, volem que la guerra acabi. Però volem que el final de la guerra es basi en certes garanties de seguretat”, va dir.

Mentrestant, Erdogan va proposar el seu país com “l’amfitrió ideal” per a una possible reunió entre representants de Rússia i Ucraïna, amb la mediació dels Estats Units, en el marc dels esforços de Moscou i Washington per arribar a una solució a la guerra ucraïnesa. Erdogan va recalcar a més que la seua solució a la guerra d’Ucraïna sempre ha passat pel respecte a la sobirania i la integritat territorial d’Ucraïna, amb la qual cosa Ankara s’oposaria així a cedir terrenys a Rússia a canvi de la pau.

Macron anuncia una nova cimera per avui amb els socis europeus

El president francès, Emmanuel Macron, ha anunciat ahir una nova reunió de líders “europeus i no europeus” avui dimecres per tractar la situació a Ucraïna.La nova reunió tindrà lloc dos dies després de la celebrada a l’Elisi amb els mandataris d’Espanya, el Regne Unit, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos i Dinamarca, a més dels responsables de la Unió Europea i l’OTAN.Mentrestant, els presidents de la Comissió Europea (CE) i del Consell Europeu, Ursula von der Leyen i António Costa, respectivament, van expressar a l’enviat especial de la presidència dels EUA per a Ucraïna i Rússia, Keith Kellogg, la voluntat de la Unió Europea (UE) en aquest “moment crític” de treballar “de forma constructiva” juntament amb Washington per posar fi a la guerra.Per la seua part, el Canadà, que ostenta des de l’1 de gener la presidència del G7, es nega que Rússia es reincorpori novament al grup.