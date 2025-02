El Suprem prohibeix a Ábalos sortir del país, li retira el passaport i l’obliga a comparèixer cada 15 dies

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El magistrat del Tribunal Suprem (TS) que investiga el denominat 'cas Koldo' ha prohibit a l’exministre de Transportes José Luis Ábalos sortir del país, mentre li ha retirat el passaport i li ha fixat l’obligació de comparèixer cada 15 dies mentre romangui investigat per la presumpta adjudicació de contractes públics a l’empresari Víctor de Aldama i els seus socis a canvi de comissions.

En una interlocutòria, recollida per Europa Press, l’instructor Leopoldo Puente adopta aquesta decisió a petició de la Fiscalia Anticorrupció, que havia reclamat les esmentades mesures cautelars aquest mateix dijous, després que Ábalos declarés per segona vegada davant de l’alt tribunal; en aquesta ocasió sense la immunitat parlamentària que l’emparava el desembre, quan va comparèixer de forma voluntària.

Aquest dijous, en una diligència que ha durat poc més de mitja hora, Ábalos ha ratificat la seua declaració anterior, en la que va negar rebre pagaments de cap tipus --efectiu o espècie-- de De Aldama, el presumpte aconseguidor del cas Koldo, a canvi de l’adjudicació de contractes públics per a la compra de material sanitari en plena pandèmia i d’obra pública.

Fonts jurídiques consultades per Europa Press indiquen que el magistrat s’ha interessat pel patrimoni d’Ábalos, a l’espera de rebre l’informe que ha encarregat sobre això a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil.

En concret, Puente ha preguntat per les notícies publicades en premsa sobre un xalet al Perú. Referent a això, Ábalos ha sostingut, com ja va fer a la xarxa social X, que efectivament hi ha un terreny al seu nom al país andí però ha postil·lat que és un fet circumstancial: la fundació per al desenvolupament a què estava destinat no podia registrar-ho perquè no tenia personalitat jurídica.

Aquesta operació immobiliària es va fer fa més de 20 anys i, actualment, sobre aquest terra només s’ha construït un edifici amb aules d’aquesta fundació (Fiadelso), però que no consta oficialment perquè mai es va legalitzar, ha detallat.

Veu inversemblant que hagi estat al barri de Salamanca

El magistrat també ha posat sobre la taula els dos pisos que, segons De Aldama, va llogar perquè Ábalos, el seu exassessor ministerial Koldo García i l’ara ministre Ángel Víctor Torres anessin a trobades amb "senyoretes" el novembre de 2018.

L’exlíder socialista ha respost que no recorda haver estat en cap, de la mateixa forma que ha considerat inversemblant que hagi estat al Barri de Salamanca, on s’ubica un dels immobles esmentats.

Amb tot, ha defensat que únicament posseeix aquesta parcel·la al Perú, la seua casa de València --que va arribar a arrendar a Koldo-- i un baix ubicat en aquesta mateixa finca. El jutge l’ha interrogat així mateix per comptes bancaris, al que Ábalos ha contestat que només en té una a Espanya i cap fora. No posseeix productes financers, ha reblat.

En el seu dia, ha precisat, cobrava la seua nòmina de ministre, el sou de diputat i dos lloguers --que ja no té--, a més de col·laboracions en programes de televisió, als quals va deixar d’anar. A això ha sumat que va ser membre de la Fundación Pablo Iglesias, per ser del PSOE.

Va ser amb Delcy a l’avió però no aclareix amb qui

Puente l’ha interrogat igualment pel xalet al madrileny carrer Oquendo que De Aldama afirma que va llogar per a la vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, i la seua delegació. Ábalos s’ha desmarcat també d’aquest immoble, assegurant que mai no va estar.

De fet, ha explicat que no tenia cap agendada reunió amb ella i que, en cas d’haver-se produït, s’hauria celebrat o a la seu del PSOE del carrer Ferraz de Madrid o al Ministeri de Transports.

L’instructor ha volgut saber qui va anar a l’aeroport de Barajas la matinada del 20 de gener de 2020, quan l’avió de la dirigent caribenya va aterrar per enlairar-se hores després per les sancions europees.

L’'exnúmero tres’ del PSOE ha confirmat que va ser a l’aeròdrom madrileny i que va pujar a l’aparell però no ha revelat amb qui al·legant que no ho recordava. En un moment donat, la tripulació els va obligar a baixar i Rodríguez va voler anar a un hotel però li van dir que no, ha relatat.

Ábalos ha afirmat que no sabia que la vicepresidenta veneçolana no podia trepitjar terra espanyol perquè feia tres setmanes que s’havia reunit amb el seu germà, Jorge Rodríguez, sense cap problema.

El jutge li retreu que es queixi de les filtracions i doni entrevistes

A més, s’ha queixat de les filtracions a la premsa, concretament d’una publicada aquest mateix dijous referida a la qual anés la seua parella sentimental durant dos anys, identificada per les sigles JRG.

Tanmateix, el jutge li ha retret que protesti pel publicat en mitjans de comunicació quan ell els està donant entrevistes. En aquest punt, l’ExMinistre de Transport també ha subratllat que el manifestat per De Aldama des del 12 de desembre és mentida.

Finalment, ha aprofitat per agrair aquesta investigació judicial, que ha dit necessitar, a la qual cosa Puente ha reaccionat: "Diu vostè que la necessita però la recorre". Ábalos s’ha justificat dient que el pertorba que es filtri la seua intimitat. "Però vostè concedeix entrevistes", ha rematat l’instructor.

L’ara diputat del Grup Mixt ha acudit a les 09.33 hores a la seu del Suprem per declarar com investigat en el 'cas Koldo', denominat així pel seu exassessor ministerial.

Ha arribat amb taxi, acompanyat dels seus advocats i vestit de vestit blau per entrar l’alt tribunal pel carrer de Marqués de la Cala, on li esperaven des de primeres hores del matí desenes de mitjans de comunicació. Tant a l’entrada com a la sortida ha optat per no fer declaracions a la premsa.