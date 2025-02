Podem es justifica en el cas Monedero

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Podem, en boca de la seua secretària general, Ione Belarra, va justificar ahir la seua actuació davant les acusacions d’assetjament sexual per part de dos dones el setembre del 2023 contra un dels seus fundadors, Juan Carlos Monedero, amb l’argument que el va apartar quan les va rebre.

Davant dels periodistes va negar que tinguessin constància de denúncies prèvies i va defensar que van actuar “correctament” a l’apartar-lo de forma immediata i que no es va fer públic per respectar la petició de discreció i anonimat feta per les víctimes.

A més, va rebutjar les crítiques per haver enviat un missatge de suport a Monedero a la xarxa social X quan es va fer pública la seua renúncia com a president de l’Institut República i Democràcia, carregant contra la gestió que Sumar va fer davant les acusacions de violència sexual contra Íñigo Errejón. “Acomiadar algú amb honors és fer-lo portaveu parlamentari i ficar-lo a les llistes. Nosaltres hem apartat Juan Carlos Monedero”, va assenyalar Belarra, que va insistir que Podem va actuar “amb diligència” i és “un espai segur per a totes les dones”.

En la mateixa línia es va pronunciar a X Irene Montero, exministra d’Igualtat i eurodiputada de Podem, que va defensar que en la seua formació han actuat “per donar resposta a les dones i que l’organització sigui un lloc segur, no per frenar un escàndol mediàtic”.

En canvi, Monedero va dir que “Podem haurà d’aclarir coses”, sobre la seua sortida i va prometre donar explicacions quan s’aclareixin les acusacions en contra seu.

Per la seua part, el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va afirmar que no té detalls sobre aquests fets, encara que va apuntar que la societat espanyola “no admet cap tipus d’assetjament sexual”.