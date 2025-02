PSOE i Junts es reuneixen a Suïssa poc abans del debat sobre la qüestió de confiança

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Les delegacions de Junts i PSOE s’han reunit a les portes que el Congrés dels Diputats debati la proposició no de llei (PNL) que va presentar Junts perquè el president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, se sotmeti a una qüestió de confiança.

Aquesta iniciativa no és vinculant i no té efectes legals, però sí que té gran significat polític, ja que pot evidenciar la debilitat del Govern central en funció del resultat que hi pugui haver. La proposta es debatrà dimarts i un dia després, es votarà.

En aquestes reunions participen en nom de Junts el president de partit, Carles Puigdemont, el secretari general, Jordi Turull, i la portaveu en el Congrés, Míriam Nogueras; mentre que la delegació del PSOE la integren el secretari d’organització, Santos Cerdán, i el seu número dos al partit Juan Francisco Serrano, a més de l’expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.

Junts va suspendre les negociacions amb els socialistes a mitjans del mes passat després que la Mesa del Congrés ajornés dos vegades la tramitació de la qüestió de confiança. Finalment, va aixecar la suspensió després de fer canvis en el redactat de la iniciativa sobre la qüestió de confiança i pactar la part social de la llei òmnibus.

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va recordar ahir que la PNL “no és vinculant”. Bolaños va afegir que el seu Executiu manté un “diàleg continu” amb Junts i la resta de formacions de l’arc parlamentari per assegurar que “la legislatura i els drets avancin”.

Entre els temes pendents d’acordar entre les dos formacions hi ha el traspàs de les competències en immigració, que s’hauria d’haver tancat abans d’acabar el 2024. Una altra de les qüestions que hi ha sobre la taula en el diàleg Junts-PSOE és la reducció de la jornada laboral, que de moment no compta amb el suport del president de la formació independentista Carles Puigdemont, i l’oficialitat del català a Europa.

Per la seua part, el PP va demanar novament l’avenç electoral abans de votar-se al Congrés la petició d’una qüestió de confiança. Així ho va expressar l’eurodiputada Dolors Montserrat, en una visita a Girona en la qual no va voler avançar què votarà el partit dimecres vinent.

Generalitat i Govern central reactiven la comissió bilateral

La Generalitat i el Govern central reactivaran dilluns a Barcelona la comissió bilateral entre els dos executius, després de tres anys de l’última reunió, tot i que segons l’Estatut s’hauria de convocar dos vegades a l’any. La comissió bilateral Generalitat-Estat és el principal òrgan de cooperació administrativa i es reunirà dilluns al Palau de la Generalitat, mateix dia en què es portarà a terme la Comissió de Transferències, que no es reunia des del novembre del 2010. Alguns dels temes més rellevants que s’abordaran estaran relacionats amb la seguretat, la justícia, l’habitatge i l’impuls de noves eines de desenvolupament d’inversions de l’Estat a Catalunya. Les trobades es produiran en el marc de reunions bilaterals entre els executius de Salvador Illa i de Pedro Sánchez, i després d’una sobre infraestructures que va acordar dilluns la creació de l’empresa mixta que operarà Rodalies.