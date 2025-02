Zelenski dimitiria a canvi de pau o l’entrada d’Ucraïna a l’OTAN

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va assegurar ahir que està disposat a abandonar el càrrec si això comporta la pau a Ucraïna o la incorporació del país a l’OTAN. “No tinc cap intenció d’aferrar-me al poder durant dècades”, va declarar Zelenski. “Estic disposat a dimitir si això significa la pau a Ucraïna, i també podria bescanviar el meu càrrec per l’entrada a l’OTAN”, va afegir durant el fòrum Ucraïna: 2025, en el transcurs del qual també va convidar a visitar el país el president dels EUA Donald Trump. Aquests comentaris de Zelenski, recollits per la cadena ucraïnesa 24TV, van tenir lloc a menys de 24 hores de la commemoració, avui dilluns, del tercer aniversari de la invasió russa del país. De fet, Kíiv acollirà avui una cimera internacional amb la participació presencial de 13 líders estrangers –entre els quals el president espanyol Pedro Sánchez– i d’uns 24 líders més que intervindran de forma remota. També seran presents a la capital ucraïnesa la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, amb 24 dels seus comissaris. La cimera servirà per parlar de nous passos per arribar al final de la guerra i per abordar també possibles garanties de seguretat per a Ucraïna una vegada acabi el conflicte.

D’altra banda, unes 2.500 persones van sortir ahir al carrer a Barcelona en protesta per la invasió de Rússia a Ucraïna, en una manifestació des de l’oficina del Parlament Europeu a la capital catalana fins a la plaça Catalunya. El cònsol d’Ucraïna va agrair el suport de la comunitat catalana.

Més de 2.200 ucraïnesos empadronats a Lleida

Els empadronaments d’ucraïnesos procedents de l’estranger no s’han frenat des de l’inici de la guerra amb Rússia, de la qual avui es compleixen 3 anys. El 2024 se’n van registrar 4.228, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), així que la xifra des del març del 2022 ja arriba a les 28.800 persones a Catalunya i voreja les 135.000 a tot l’Estat. Entre les províncies espanyoles, Lleida ocupa el lloc número 11 en empadronaments, amb 2.208 persones, l’1,6% del total. Encapçala aquest rànquing Alacant amb 26.634 ucraïnesos, seguida de València (17.188) i Barcelona (15.872), davant de Madrid (11.401). Girona es col·loca en sisena posició amb 6.565 persones i Tarragona en vuitena, amb 4.155.

A Catalunya, del total d’empadronaments, un 55,1% ho van ser a Barcelona; un 22,8% a Girona; un 14,4% a Tarragona i un 7,7% a Lleida. No necessàriament totes aquestes persones continuen donades d’alta al padró i, de fet, no han transcendit dades oficials sobre el nombre d’ucraïnesos que han tornat al seu país en aquests tres anys. No obstant, diversos indicadors suggereixen que la comunitat continua a l’alça a Catalunya, ja que les escolaritzacions van créixer un 50% l’any passat fins a arribar a les 6.824 i les afiliacions a la Seguretat Social, un 7%.