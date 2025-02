Mazón nega haver estat incomunicat per la dana: “Vaig fer setze trucades”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, va dir ahir sentir-se com “un dany col·lateral” de la dana que va arrasar el sud de València el passat 29 d’octubre, abans de negar que aquella tarda estigués incomunicat, i recorda que “vaig fer fins a 16 trucades des de les 17.35 h”. A més, el president valencià va acusar “l’esquerra” d’haver-se especialitzat “a instrumentalitzar el dolor provocat per una tragèdia per obtenir rèdits polítics”. “Va ocórrer amb el Prestige, amb els atemptats de l’11M, amb la pandèmia i ara amb les riuades. Construeixen un relat fals i utilitzen totes les seues terminals mediàtiques per assentar-ho; un relat que es construeix com si fos un mur amb mentides i manipulació”, va dir durant un esmorzar informatiu al qual van assistir altres membres del PP. En la seua intervenció Mazón, que va apuntar que en el primer moment de la catàstrofe va arribar a arrossegar-se davant del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, o el ministre de l’Interior, Fernando Grande Marlaska, en interès dels valencians, va acusar l’Executiu de no preocupar-se de la reconstrucció, sinó de fer campanyes contra ell. Quant a la tardança a enviar l’alerta als mòbils, es va escudar que no podien avisar d’una cosa que no sabien “pel complet silenci de la Confederació Hidrogràfica”.

D’altra banda, el president valencià va afirmar que Vox és el seu “soci preferent” per elaborar i aprovar els pròxims pressupostos autonòmics, marcats pels esforços de reconstrucció després de la dana.

Per la seua part, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va dir que la seua formació prendrà la decisió “més oportuna” respecte al futur de Mazón perquè al seu partit li “interessa tornar a governar a València”.