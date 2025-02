El nòvio d’Ayuso es nega a declarar davant del jutge

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es va acollir ahir al seu dret a no declarar davant de la jutge que l’investiga per presumpte frau fiscal i falsedat documental, en la que era la cinquena citació després de quatre ajornaments anteriors per diferents motius. La negativa a ser interrogat va tenir lloc per consell de la seua defensa al no conèixer-se encara la interlocutòria que resol el recurs d’apel·lació interposat contra l’obertura d’una peça separada per investigar la comissió d’altres il·lícits penals.

Isabel Díaz Ayuso va valorar que la seua parella entrés al jutjat “per la porta i no pel garatge com fan els presumptes delinqüents i familiars de polítics” i va aclarir que es va acollir al seu dret a no declarar, no perquè no vulgui, sinó perquè no es pot defensar.