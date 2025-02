Detingut el vencedor de les eleccions romaneses

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El candidat presidencial romanès Calin Georgescu, conegut per les seues posicions ultranacionalistes i prorusses, va ser detingut ahir per la Policia després de ser acusat per la Fiscalia de sis delictes, entre els quals el de cometre accions contra l’ordre constitucional i crear una organització feixista i antisemita. La Justícia romanesa va anul·lar el procés electoral dos dies abans de la celebració de la segona volta, per a la qual Georgescu era favorit, argumentant que hi va haver irregularitats en el finançament de la seua campanya.

❘ teheran ❘ L’arsenal d’urani enriquit ha augmentat a l’Iran més d’un 50% en els últims tres mesos, segons la primera anàlisi de l’Organització Internacional de l’Energia Atòmica des de la tornada a la Casa Blanca de Donald Trump, que ha reprès la doctrina de màxima pressió sobre el règim.

❘ parís ❘ La Policia francesa va matar ahir a trets a Dugny, a la regió metropolitana de París, un home que portava dos ganivets i que va desatendre els avisos de dos agents i es va abalançar sobre ells. D’altra banda, un tribunal de París ha condemnat a cadena perpètua Brahim Aouissaoui, autor confés de l’atac amb ganivet que va tenir lloc l’octubre del 2020 en una basílica de Niça i en el qual van morir tres persones.

❘ pequín ❘ L’Exèrcit xinès va organitzar ahir unes maniobres amb foc real davant de la costa sud de Taiwan, el mateix dia en què alts càrrecs del Partit Comunista cridaven a redoblar esforços per concretar la reunificació de l’illa amb el continent. El president dels EUA, Donald Trump, va evitar ahir comprometre’s a prevenir una invasió de la Xina a Taiwan i va afirmar que té una “gran relació” amb el seu homòleg asiàtic, Xi Jinping.

❘ parís ❘ Amelie Leve, una de les víctimes de Joel Le Scouarnec, l’excirurgià de 74 anys acusat d’abusar i violar a França 299 pacients, gairebé tots menors, va assistir a la confessió i les disculpes del depredador sexual, i va dir que “no hi ha excuses, la nostra vida està arruïnada”.