La majoria de les víctimes de la dana van morir abans de l’alerta

La gran majoria de les víctimes mortals de la dana del passat 29 d’octubre a la província de València van morir abans que s’emetés l’alerta a la població per SMS, segons el sumari del cas que porta el Jutjat d’Instrucció número 3 de Catarroja, que recull desenes de testimonis sobre persones que van morir als baixos, en ascensors o mentre provaven de rescatar els seus vehicles. Els primers folis dels prop de mil que componen aquest sumari es van començar a redactar el matí següent a les inundacions, el 30 d’octubre del 2024, per ordenar l’aixecament de cossos per part dels metges forenses i la formació de peces separades respecte de cada un dels morts.

La majoria de les denúncies de la resta de difunts, elaborades a partir de testimonis de familiars o amics dels finats, concreten una hora aproximada de desaparició, entre les 19 i les 20 hores principalment, és a dir, abans de les 20.11 hores, quan el Cecopi va emetre el missatge Es_Alert.

La primera mort la va comunicar a la jutge un empleat d’una funerària amb qui havia contactat una família de Sedaví després de trobar mort un dels seus membres, de 92 anys, que residia sol en un baix del carrer Senda de les Vaques. La metge que va redactar el “full d’èxitus”, de l’Hospital Peset de València, es va negar a firmar el certificat de defunció al desconèixer les causes de la mort, segons consta en el sumari.

El següent nom que apareix en el sumari és el d’un home de 60 anys que vivia al carrer Francesc Larrode de Catarroja. El seu habitatge es trobava en un tercer pis, però va morir a l’ascensor, juntament amb la seua dona.

A través dels testimonis, malgrat haver estat transformats en atestats judicials, s’adverteix la profunda cruesa d’una tragèdia que les víctimes no van veure venir.

Relats com aquests, de persones grans que van morir ofegades als seus habitatges, o d’altres que van provar de treure els cotxes dels garatges, se succeeixen per desenes en el germen d’aquest sumari judicial, al costat de les fotografies de les víctimes que van aportar els seus familiars.

Carlos Mazón insisteix que ell no va retardar l’avís a la població

El president valencià, Carlos Mazón, va tornar a negar ahir que retardés l’enviament de l’alerta a la població el 29 d’octubre del 2024. Mazón va dir que aquella tarda va arribar al Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) a les 20.28 hores, disset minuts després que s’enviés l’alerta a la població per les inundacions.

Aquesta dada, va assegurar Mazón, desmunta la tesi que es va esperar que ell arribés a la reunió per llançar l’avís. Mentrestant, la delegada del Govern a València, Pilar Bernabé, va recordar que el 24 d’octubre, cinc dies abans de la catàstrofe, es va activar el pla d’inundacions i es va preguntar què es va fer fins al dia 29.

“Això és clau en la prevenció i en la Protecció Civil, que és competència de la Generalitat”, va assegurar i va sostenir: “A les 5 de la tarda –del 29 d’octubre, quan es va convocar el Cecopi–, ja era molt tard.”