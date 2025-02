Estrasburg avala el veto a parlar d’autodeterminació al Parlament

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha considerat inadmissibles els recursos que dos membres de la Mesa del Parlament van presentar contra Espanya per la causa que se’ls va obrir per desobeir el Tribunal Constitucional, al permetre la tramitació de dos resolucions sobre l’autodeterminació i la monarquia la tardor del 2019. Arran de la demanda interposada pels llavors vicepresident i secretari de la Mesa, Josep Costa i Eusebi Campdepadrós, respectivament, el tribunal amb seu a Estrasburg conclou que el veto del Constituciuonal a aquesta tramitació va ser una mesura “proporcionada i necessària” i nega que es vulnerés “la llibertat d’expressió i els drets polítics dels diputats”, com al·legaven els demandants.

Així mateix, assenyala que la prohibició no va impedir als parlamentaris exercir els seus drets perquè el veto es va imposar “després de nombrosos debats que havien tingut lloc lliurement”, afirmen els set jutges de la secció cinquena del TEDH que han valorat el cas. A més, també recorda que “la Constitució no pot ser modificada per altres mitjans que els previstos per la llei, la qual cosa era precisament l’objectiu del Parlament”.

Les demandes dels exdiputats de Junts eren part de la quinzena de denúncies de líders independentistes vinculades al procés sobre la taula del TEDH. Les ha agrupat en tres categories.

Així, la primera inclou els casos relacionats amb els drets polítics dels líders independentistes en presó preventiva; la segona, la més nombrosa, amb els condemnats per sedició i malversació per l’1-O; i la tercera inclou els casos referents a la llibertat d’expressió pel veto del Constitucional en debats al Parlament.

Amb la decisió del TEDH es tanca aquesta carpeta. “És un mal auguri, un mal precedent perquè d’alguna manera legitima un dret d’excepció i venen a dir que els debats no estarien permesos”, va lamentar Costa sobre la sentència en declaracions a TV3.

D’altra banda, l’expresident Pere Aragonès va titllar d’“èxit” el context actual de diàleg i negociacions amb l’Estat i el final de la repressió després de les condemnes per l’1-O malgrat considerar, textualment, que la part fonamental del conflicte no està resolta. Ho va fer durant una xarrada a la Universitat de Yale, als Estats Units.