L’exnòvia d’Ábalos no anava a la feina tot i estar contractada

L’exnòvia de l’exministre de Transports José Luis Ábalos, identificada com a Jessica R.G., va declarar ahir en el Tribunal Suprem (TS) que assumia que tant el pis on va estar vivint tres anys com el treball que va aconseguir en dos empreses públiques van venir de la mà de l’exdirigent socialista. La jove va reconèixer que no va arribar a fer cap feina en aquestes companyies però sí que va cobrar. J.R.G. hi va acudir en qualitat de testimoni per donar explicacions pel que l’instructor del cas Koldo en el TS, Leopoldo Puente, considera indicis que Ábalos va obtenir beneficis econòmics de l’adjudicació a empreses de la presumpta trama de contractes d’obra pública i per a la compra de material sanitari en plena pandèmia.

Segons fonts jurídiques, la jove va aclarir que va ser la parella sentimental d’Ábalos un any, entre la tardor del 2018 i el del 2019, un període durant el qual el llavors número tres del PSOE es va ocupar del seu pis, la seua feina i els seus estudis. No obstant, va afegir que, una vegada conclosa la relació, va continuar vetllant per ella.

Un dels focus de la declaració va ser la seua contractació a Ineco i Tragsatec, empreses públiques dependents del ministeri de Transports i la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), respectivament. En aquest sentit, va explicar que en un moment donat –el 2019– Ábalos li va indicar que era convenient que treballés mentre acabava la carrera universitària que estudiava. Li va donar el seu currículum i mesos després li van trucar perquè l’enviés a un web. Després va fer una entrevista i la van contractar. Ella va assumir que va ser per encàrrec de l’exministre Ábalos. Un altre dels punts d’interès va ser l’habitatge situat a l’onzena planta de l’edifici Torre de Madrid, a la plaça España, on va viure com a inquilina entre març de 2019 i març de 2022 amb una renda mensual de 2.700 euros que no va pagar ella. L’UCO apunta que l’aconseguidor Víctor de Aldama, a través de suposats testaferros, es va fer càrrec del pagament del lloguer arribant a abonar 82.298 euros.