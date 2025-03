Trump suspèn l’ajuda militar a Ucraïna després de la discussió amb Zelenski al Despatx Oval

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat suspendre l’ajuda militar a Ucraïna després de la discussió amb el seu homòleg ucraïnès, Volodimir Zelenski, que va tenir lloc divendres passat al Despatx Oval, segons fonts de la Casa Blanca consultades per mitjans nord-americans.

"(Trump) ha deixat clar que està centrat en la pau. Necessitem que els nostres socis també es comprometin amb aquest objectiu. Estem fent una suspensió i revisant la nostra ajuda per assegurar-nos que contribueixi a la solució", ha declarat un funcionari a mitjans com la cadena de televisió nord-americana CNN o al diari 'The Washington Post'.

Una altra font ha explicat que la pausa s’aplicarà a tot l’equip militar que encara no estigui dins de territori ucraïnès i ha agregat que podria cancel·lar-se si Zelenski "demostra un nou compromís amb les negociacions per posar fi a la guerra a Ucraïna". Aquesta mesura, presa a última hora de dilluns, és "una resposta directa" la qual cosa Trump considera un "mal comportament de Zelenski" i forma part d’una estratègia de pressió sobre Ucraïna, ha afegit.

Segons diversos funcionaris, Trump i els seus principals col·laboradors estan buscant un reconeixement de Zelenski, potencialment una disculpa pública, abans de seguir endavant amb l’acord sobre les terres rares, que havien estat a prop de firmar abans de la discussió. De fet, el secretari del Departament d’Estat, Marc Rubio, va exigir disculpes a l’ucraïnès després de l’incident que va qualificar de "fiasco".