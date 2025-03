La Policia Nacional expulsa 15 estrangers multireincidents de Catalunya

Publicat per Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional ha procedit a l'expulsió de 15 ciutadans estrangers catalogats com a "multireincidents" que operaven principalment a Catalunya, on tenien fixada la seva residència. Aquests individus sumaven més de 120 detencions policials i comptaven amb nombrosos antecedents per delictes greus, entre els quals destaquen agressions sexuals i robatoris amb violència.

En aquesta operació policial han participat diverses unitats, incloent-hi la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de Barcelona, les comissaries locals de Sabadell, Manresa i Cornellà de Llobregat, el lloc fronterer de Camprodon (Girona) i la comissaria provincial de Tarragona, mostrant un ampli desplegament territorial per fer front a aquesta problemàtica.

La Unitat Central de Repatriacions (UCR) amb seu a Madrid va coordinar l'operatiu amb la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de Barcelona, planificant dos vols específics per repatriar aquests ciutadans estrangers, als quals les autoritats qualifiquen de "multireincidents i d'alta perillositat", amb destinació a dos països diferents.

Dispositiu de trasllat amb fort desplegament

Per garantir la seguretat durant el trasllat dels detinguts, es va mobilitzar un contingent policial format per 28 efectius i 13 vehicles, que va partir des del complex policial de la Zona Franca de Barcelona cap a Madrid. Un cop a l'aeroport de Madrid-Barajas, els agents van procedir al lliurament dels detinguts a la UCR perquè s'executés la seva expulsió definitiva del territori espanyol.

Aquest operatiu s'emmarca dins les actuacions policials destinades a fer front a la delinqüència reincident i garantir la seguretat ciutadana, especialment a zones on aquests individus havien establert el seu camp d'actuació habitual, com és el cas de diverses localitats catalanes.