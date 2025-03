El valencià s’imposa per la mínima com a llengua base

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El 50,53% de les famílies que han participat en la consulta sobre la llengua base a l’escola al País Valencià han optat pel català i el 49,47% pel castellà. Les xifres les va donar a conèixer ahir el conseller d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, que va destacar que aquestes dades demostren que les famílies han “optat per l’equilibri i la convivència entre les dos llengües cooficials”. Segons Rovira, en la consulta celebrada entre els dies 25 de febrer i 4 de març “ha guanyat el pluralisme davant el pensament únic” i el seu resultat demostra que “no era una competició entre valencià i castellà, com algunes entitats han volgut veure”.

La consulta plantejava a les famílies d’estudiants fins a tercer de l’ESO que elegissin quina volien que fos la llengua base durant l’escolarització dels seus fills. En total hi han participat 340.000 de les 579.000 que podien fer-ho, un 58,61%. Aquesta participació ha estat superior a les comarques més catalanoparlants.

Va ser promoguda per la Generalitat en el marc de l’anomenada “llei de llibertat educativa”, perquè les famílies triessin la llengua base en la qual estudien els seus fills. Fins ara, aquesta decisió corresponia al consell escolar, però la llei pretén que ara ho decideixi cada família.

Segons els resultats, el valencià ha estat l’opció preferida amb una contundència més gran a Castelló, on el 70,5% dels votants ho prefereix, davant el 29,5% que ha optat pel castellà. El mateix passa a la província de València, encara que amb un resultat més igualat, on un 57,84% prefereix el valencià i un 42,16% el castellà. Al contrari, Alacant és l’única província on el castellà ha estat l’opció majoritària, escollida pel 65,89%.

Encara que caldrà veure com s’implanta el nou sistema, la Generalitat va garantir que “pràcticament” el 100% de les famílies que han participat en la consulta tindran els seus fills escolaritzats en la llengua triada.