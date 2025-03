EUA i Ucraïna proven avui de llimar asprors per aconseguir un acord

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, i el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, van arribar ahir a l’Aràbia Saudita, en vigílies d’unes discussions clau entre delegacions dels dos països per posar fi a la guerra entre Rússia i Ucraïna. Zelenski presentarà “una proposta per a una treva a l’aire i una treva al mar, perquè aquestes són les opcions d’alto el foc que són fàcils d’implementar i supervisar”, va indicar un funcionari ucraïnès.

El secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, va considerar que la proposta ucraïnesa era prometedora. “No dic que sigui suficient, però és el tipus de concessió que es necessita per posar fi al conflicte”, va declarar poc abans d’arribar a Jidda. També va expressar la seua esperança que la suspensió de l’ajuda militar nord-americana a Kíiv pogués resoldre’s en aquestes converses.

Hores abans, el president dels EUA, Donald Trump, va afirmar que “gairebé” s’ha aixecat la suspensió d’intercanvi d’informació d’Intel·ligència amb Ucraïna, de cara a les converses entre Washington i Kíiv després que les relacions entre ambdós s’hagin refredat després del xoc amb el seu parell ucraïnès a la Casa Blanca.

Mentrestant, Polònia va advertir que els països aliats “mai” haurien d’actuar amb “arrogància” per tractar amb els seus aliats polítics, en una al·lusió velada a les declaracions en les quals el magnat Elon Musk va suggerir que podria desconnectar el seu sistema de satèl·lits Starlink amb greus conseqüències per a l’Exèrcit ucraïnès.

Temor a una recessió als EUA pels aranzels

Els nous aranzels xinesos a mercaderies agropecuàries nord-americanes van entrar ahir en vigor en un moviment que Pequín va justificar com a resposta a les taxes imposades prèviament per Washington contra els seus productes.

A partir d’avui, la Xina gravarà amb un 15% les importacions nord-americanes de pollastre, blat i panís, i amb un 10% a les de soja, carn de porc, de boví, productes aquàtics, fruites i lactis.Aquest moviment ha creat una incertesa entre els experts econòmics, que temen l’inici d’una recessió als EUA. Davant d’aquesta situació, el president dels EUA, Donald Trump, va dir preveure un “període de transició” econòmica marcat pels aranzels que els EUA han imposat o pretén imposar als béns d’altres països. Entrevistat per Fox News, i preguntat per algunes dades que apunten a una recessió aquest any, Trump va respondre: “Odio predir coses com aquesta. Hi ha un període de transició, perquè el que estem fent és molt gran, estem portant la riquesa als EUA de nou.”D’altra banda, la província canadenca d’Ontario aplica des d’ahir una pujada del 25% als preus de l’electricitat que ven als estats de Nova York, Michigan i Minnesota en resposta als aranzels imposats per Donald Trump al país.

Ucraïna reforça les seues tropes a Kursk

El cap d’Estat Major de les Forces Armades ucraïneses, Oleksandr Sirski, va anunciar ahir que Kíiv reforçarà el seu contingent militar a la regió russa de Kursk i ha assegurat que no hi ha risc de setge per a les tropes després que l’Exèrcit rus hagi aconseguit avenços significatius els últims dies.

Macron convoca els caps militars europeus

El president francès, Emmanuel Macron, ha convocat per avui els caps d’Estat Major dels països que estarien disposats a implicar-se en la contesa per donar garanties a un possible acord de pau entre Ucraïna i Rússia, encara que això no implica que es tradueixi en el desplegament de tropes, almenys no per a tots.

Moscou expulsa dos britànics de l’ambaixada

Les autoritats de Rússia van anunciar ahir l’expulsió d’un diplomàtic del Regne Unit i del cònjuge d’una altra treballadora de l’ambaixada britànica a Londres per suposadament portar a terme “activitats d’Intel·ligència” i “treballs subversius” que suposarien “una amenaça per a la seguretat” del país euroasiàtic.

El PP no donarà “un xec en blanc” a Sánchez

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, va avisar ahir que el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, no donarà un “xec en blanc” al cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, en matèria de Defensa. D’altra banda, Sánchez i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, mantindran avui una reunió per abordar la política en matèria de defensa i despesa militar, amb vistes a provar de fixar una posició conjunta entre socis de coalició.