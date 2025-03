La UE recupera els aranzels contra els EUA i prepara un nou paquet per equiparar la resposta comercial de Trump

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea ha anunciat aquest dimecres al matí la imposició d’aranzels contra els Estats Units com a rèplica als del 25% que l’administració de Donald Trump comença a aplicar a partir d’avui a les exportacions d’acer i alumini. En un comunicat, la CE explica que a partir de l’1 d’abril s’aixecarà la suspensió dels aranzels del 2018 i del 2020, i que respondran a un “dany econòmic” equivalent a 8.000 milions d’euros d’exportacions d’acer i alumini de la UE. Posteriorment, s’aprovarà un nou paquet d’aranzels per 18.000 milions perquè aquests entrin en vigor a mitjans d’abril. L’impacte global, doncs, serà d’uns 26.000 milions, “equivalent a l’abast dels aranzels dels EUA”. Malgrat això, la CE ha allargat la mà a Trump per negociar.

“Sempre estarem oberts a negociar”, ha assegurat la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen en un comunicat. “Creiem fermament que en un món fragmentat per les incerteses geopolítiques i econòmiques, no és en el nostre interès comú perjudicar les nostres economies amb aranzels”, ha afirmat l’alemanya, que ha afegit que estan disposats a obrir un “diàleg profund” amb l’administració nord-americana per “explorar solucions”.

En tot cas, Von der Leyen també ha remarcat que “la UE ha d’actuar per protegir consumidors i empreses” d’uns aranzels que Brussel·les considera injustos i injustificats. Segons l'executiu comunitari, les rèpliques plantejades als aranzels nord-americans estan ben “calibrades” i són “proporcionades”.

Fases de les mesures

En un primer moment, la Comissió Europea ja ha anunciat que recupera els aranzels que es van imposar durant el primer mandat de Trump, el 2018 i el 2020, i que es van suspendre amb Joe Biden amb l’objectiu d’arribar a acords. Aquests aranzels entraran en vigor de nou a partir de l’1 d’abril.

En aquest primer paquet -que afectaran béns per valors de 8.000 milions d'euros- s'hi inclouen centenars de productes d'àmbits molt variats, des de l'alimentació fins al sector de les motocicletes, passant per altres àrees com la navegació o les begudes alcohòliques com el bourbon.

Per altra banda, la Comissió Europea iniciarà dues setmanes de consultes amb els estats membres i actors implicats dels diferents sectors econòmics per dissenyar un nou paquet de contramesures que entrarien en vigor a mitjans d’abril, previsiblement el dia 13. Aquest segon paquet impactaria en béns per valor de 18.000 milions d'euros i, juntament amb els aranzels recuperats d'etapes anteriors, "compensarien l'impacte econòmic dels aranzels nord-americans", apunta la Comissió.

Si bé Brussel·les encara ha d'acabar de definir quins béns resultaran assenyalats -a l'espera que finalitzi el període de consultes amb els estats membres i els actors econòmics-, fonts comunitàries avancen que la llista serà variada. En ella es pretenen incloure productes agrícoles com les faves de soja, productes carnis com la vedella i l'aviram, béns industrials i vehicles, estris de la llar com poden ser forns, neveres o congeladors o també la fusta.

La intenció de la Comissió Europea, segons indiquen les mateixes fonts, passa per apuntar sectors amb un "alt valor simbòlic" per a l'economia nord-americana i que, al mateix temps, no suposin grans costos per a la Unió Europea a l'hora de buscar alternatives. En el cas de les faves de soja, per exemple, els 27 passarien de comprar als Estats Units -l'estat de Louisiana n'és un dels principals productors- a altres països com el Brasil o l'Argentina.

Al mateix temps, Brussel·les també busca atacar sectors econòmics rellevants en estats clarament republicans, territoris amb senadors i diputats -i també votants- que han manifestat un ampli suport a les mesures aranzelàries de Trump.

Encara segons les mateixes fonts comunitàries, la llista de productes que es discutirà en les pròximes dues setmanes vol aconseguir que l'impacte dels nous aranzels tingui el menor efecte possible dins la Unió i que aquest estigui repartit de forma justa i proporcionada entre els diferents estats membres. "Creiem que és un paquet equilibrat en la part defensiva i ofensiva", apunten.

Coordinació amb altres països

Les mesures aranzelàries són competència directa de la Comissió Europea i, per tant, és Brussel·les qui decideix aplicar-les. Perquè es deixessin d'aplicar, o bé ho decideix el mateix executiu comunitari o bé ho decideixen els estats. En aquest darrer cas, això sí, caldria una majoria qualificada -almenys 15 estats que representin un 65% de la població de la UE- que votés a favor de fer marxa enrere.

Preguntades per si la Unió Europea s'havia posat en contacte amb altres països afectats pels aranzels de Trump, les fonts consultades asseguren que no hi ha cap acció coordinada a nivell global sobre la taula. No obstant això, reconeixen el mateniment d'un diàleg amb les altres capitals amenaçades per les polítiques comercials de l'administració nord-americana.