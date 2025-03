Putin afirma que està d’acord amb una treva a Ucraïna però exigeix “més concrecions”

Canvi a Moscou- Malgrat el recel inicial de les converses de pau entre els EUA i Ucraïna, el president rus Vladímir Putin sembla que estaria d’acord amb una treva de 30 dies, tot i que va posar condicions per portar-la a terme i espera concrecions després de parlar-ho amb el seu homòleg Donald Trump. - KREMLIN / DPA

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El president rus, Vladímir Putin, va donar suport ahir a “la idea de la treva” de 30 dies a Ucraïna acordada per Washington i Kíiv, “encara que amb moltes condicions”, per la qual cosa es va mostrar disposat a tractar-les ben aviat amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump.

“La idea per si mateixa és correcta. I nosaltres, per descomptat, hi donem suport, però hi ha dubtes que hem d’abordar”, va dir Putin en roda de premsa després de reunir-se amb el president bielorús, Aleksandr Lukaixenko.

Putin va fer aquestes afirmacions abans de negociar a porta tancada al Kremlin amb l’enviat especial dels EUA, Steve Witkoff, amb qui pensava tractar tant sobre Ucraïna com sobre la normalització de les seues relacions bilaterals.

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, havia demanat a Putin una resposta concreta i, davant de la demora, va acusar Rússia de buscar “prolongar la guerra i ajornar la pau tant com sigui possible”.

“Nosaltres hi estem a favor, però hi ha inconvenients”, va insistir el president rus en al·lusió a la proposta de treva. Al parlar-ne, es va preguntar principalment què serà dels soldats ucraïnesos que combaten encara a la regió russa de Kursk, ocupada parcialment per Kíiv des de l’agost del 2024.

“La situació està completament sota el nostre control. El contingent que va envair el nostre territori està aïllat (...) Tenen només dos opcions: o entregar-se o morir”, va dir. També va opinar el mateix sobre la línia de cara al territori ucraïnès, on –va assegurar– les tropes russes avancen a gairebé tots els sectors i té opcions d’envoltar grans unitats enemigues. “Com s’utilitzaran aquells 30 dies? Perquè Ucraïna continuï la mobilització forçosa? Perquè s’hi enviïn armes?”, va assenyalar. També es va preguntar qui s’encarregarà del control i la verificació del cessament de les hostilitats i que l’enemic no ho aprofiti per reagrupar-se.

“Pot ser que el president Trump i jo ho parlem per telèfon i ho discutim junts. Però a la idea en si mateixa de posar fi al conflicte per mitjans pacífics li donem suport”, va assenyalar.

Trump li va respondre immediatament des del Despatx Oval: “M’encantaria reunir-me amb ell i parlar-hi, però hem d’acabar amb això ràpid.” A més, va dir el dirigent nord-americà que les converses a Moscou amb autoritats russes per abordar la proposta d’un alto el foc amb Ucraïna “estan anant bé”.

Sánchez informa els grups del seu pla de defensa i Feijóo ho critica

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va rebre ahir els líders dels grups parlamentaris, excepte el de Vox, per abordar la seguretat europea i l’augment de la despesa en Defensa per la guerra d’Ucraïna. Sánchez, que va obrir la ronda amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, està determinat a complir el compromís de despesa en defensa del 2% del PIB que va adquirir amb l’OTAN, malgrat el rebuig dels seus socis, inclòs Sumar.

Al sortir de la reunió, Feijóo va criticar que Sánchez no té un pla per a Espanya en matèria de Defensa i va advertir que serà “molt difícil” arribar a un acord amb el Govern estatal. Dels socis d’investidura, només el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, es va mostrar favorable a l’augment de la despesa. D’altra banda, el portaveu del BNG, Néstor Rego, va afirmar que el president va manifestar que “probablement” l’augment no es votarà al Congrés.