El Tribunal Suprem arxiva la trama russa del procés

El Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del Jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona d’obrir una investigació a l’expresident Carles Puigdemont i al diputat de Junts al Parlament Francesc de Dalmases per la presumpta ingerència russa en el procés i ratifica així l’arxivament acordat per l’Audiència de Barcelona al desembre.

El tribunal recorda que el cas li va arribar per l’aforament d’ambdós polítics i arran d’una exposició raonada del magistrat del jutjat d’instrucció 1 de Barcelona Joaquin Aguirre, que investigava el cas i es va jubilar al gener. Com que l’Audiència de Barcelona va arxivar el cas per a la resta d’investigats, el Suprem diu que ha de fer el mateix. També afirma que “en l’exposició raonada no es descriu cap fet que pugui ser considerat delictiu”.

D’altra banda, l’expresidenta del Parlament de Catalunya Laura Borràs ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que suspengui la seua condemna de 4,5 anys de presó per adjudicar contractes a dit en el cas de la Institució de les Lletres Catalanes, mentre el Govern central decideix si la indulta.

L’Audiència Nacional posa fi també al cas Tsunami

� L’Audiència Nacional va confirmar ahir l’arxivament del cas Tsunami, en què el jutge Manuel García Castellón va investigar per terrorisme els disturbis atribuïts a Tsunami Democràtic la tardor del 2019 en el marc del procés. En una interlocutòria, contra la qual no pot presentar-se recurs, la secció tercera Penal rebutja els recursos de les acusacions populars –Societat Civil Catalana, Vox i Dignidad y Justicia– de reobrir el cas, que el magistrat, ja jubilat, va arxivar fa mesos després que aquesta mateixa Sala declarés la invalidesa de les diligències des del 29 de juliol de 2021 per un error en la pròrroga de la instrucció. Entre els investigats va figurar l’exsecretària general d’ERC Marta Rovira, que va tornar a Espanya després de l’arxivament.