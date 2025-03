El PSOE puja una altra vegada al CIS, amb un avantatge de 5,3 punts sobre el PP

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

El Baròmetre d’Opinió de març del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) torna a col·locar al capdavant el PSOE, augmentant la seua estimació de vot al 34,5% i de nou amb un avantatge de 5,3 punts respecte al PP.

En concret, el CIS atorga al PSOE un suport electoral del 34,5%, un punt més que el mes anterior, mentre que dona una estimació del 29,2% al PP, que es recupera lleugerament després d’haver assolit la seua cota més baixa el mes anterior. Vox reté la tercera plaça però ara cau a l’11,7%, per davant de Sumar i de Podem, que s’anoten un 7,6 i un 3,8% respectivament.

L’enquesta es basa en 4.018 entrevistes realitzades entre el 28 i febrer i el 7 de març, uns dies marcats per l’acostament dels Estats Units a Rússia per buscar el final de la guerra a Ucraïna, els plans europeus per augmentar la despesa en seguretat i defensa, l’acord segellat pel PSOE i Junts per delegar a Catalunya les competències d’immigració, i les denúncies per assetjament sexual contra el cofundador de Podem Juan Carlos Monedero.

El PSOE també guanya en vot ja decidit

Si hi hagués eleccions generals en aquest context, gairebé un de cada quatre votants ja tindria decidit votar el PSOE (23,4%), que marca una de les seues xifres més altes en intenció directa de vot, davant el 18,9% que ja anuncia el seu suport al PP. Això sí, hi ha un 16,6% que no sap a qui votar i un 3,6% que prefereix no contestar.

La conclusió del CIS és que el PSOE de Pedro Sánchez compta actualment amb una estimació de vot del 34,5%, la més alta de l’últim any i dos punts per sobre del percentatge amb què el PP va guanyar les últimes eleccions generals. És la tercera pujada mensual dels socialistes i suposa un creixement d’1,1 punts respecte a febrer i tres punts més que en els comicis de 2023.

El PP, per la seua part, es recupera en més d’un punt respecte de la seua desfeta de l’últim mes, quan va marcar la seua cota més baixa de la legislatura, i ara compta amb un suport del 29,2%. Porta ja cinc mesos sense arribar al 30% i segueix molt per sota del 33,05% amb el qual va guanyar les eleccions de 2023 i que no li va donar suficient per governar. Com que els dos grans partits creixen el mateix, la distància entre ambdós torna a ser de 5,3 punts a favor del PSOE, el mateix que al febrer.

En tercer lloc torna a situar-se Vox, però ha perdut força respecte als mesos anteriors i ara apareix amb una estimació de vot de l’11,7%, la més baixa de l’últim any i per sota del 12,4% dels anteriors comicis.

Sumar es recupera i allunya Podem després del cas de Monedero

Darrere repeteix Sumar que, amb un 7,6%, aconsegueix la seua millor dada des de setembre de 2024 i amplia el seu avantatge respecte a Podem, que afectat per les denúncies contra Monedero es queda en el 3,8%, sis dècimes menys que el mes anterior. Així les coses, els partits del govern de coalició tornen a superar a la suma de PP i Vox, (42,1% davant el 40,9%), una cosa que no succeïa des de l’últim novembre.

Quant a Se Acabó la Fiesta, el partit de l’eurodiputat Luis 'Alvise' Pérez, presenta una estimació de vot de l’1,9%, tres dècimes més que en febrer però un punt per sota del seu rècord de setembre de l’any passat. Entre els partits d’àmbit territorial, ERC continua per davant de Junts malgrat el pacte de la immigració, amb un 1,7% dels republicans davant l’1,4% dels de Carles Puigdemont, i el PNB apareix aquest mes per sobre de Bildu (1,1 pel 0,9%).

Sánchez , el preferit, i Yolanda Díaz , pitjor que Abascal i Ayuso

La taula de valoració de líders segueix encapçalada pel socialista Pedro Sánchez, qualificat amb 4,12 punts, superant tant la líder de Sumar, Yolanda Díaz, com el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, puntuats amb 3,88 i 3,78, respectivament. A més, el líder del PSOE és el polític preferit per presidir el Govern espanyol segons el 27,1% dels enquestats, duplicant el líder del PP, al que només cita un 11%. Yolanda Díaz, per la seua part, únicament és esmentada pel 3,4%, amb el que té menys adeptes que Santiago Abascal (6,9%) i que la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso (5,4%). Això sí, un 26,1% no vol cap d’aquests líders a la Moncloa.