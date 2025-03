Acord entre PSOE i Junts per al repartiment de menors immigrants

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres va aprovar ahir un reial decret llei per articular un mecanisme permanent de reubicació dels menors migrants no acompanyats des de zones d’arribada com les Canàries i Ceuta quan la seua ocupació arribi al 300% de la seua capacitat. El text aprovat modifica l’article 35 de la llei d’estrangeria. Ho va fer després de tancar un acord amb Junts que garanteix el suport d’aquesta formació per a la seua convalidació al Congrés, que s’espera per a la primera quinzena d’abril, i significarà el trasllat de 4.000 de menors des de les Canàries i 400 de Ceuta aquest primer any a la resta d’autonomies. El pacte tancat amb els de Carles Puigdemont preveu que el repartiment de menors es porti a terme “tenint en compte el pes poblacional, però també l’esforç fet per Catalunya al llarg dels últims anys”, va detallar Junts. “Això vol dir que, del total de menors que caldrà distribuir a Catalunya arribaran entre 20 i 30 i a Madrid més de 700”, van especificar.

L’acord també preveu “una compensació econòmica adequada” per a aquells territoris que han estat per sobre de la mitjana de places estructurals per a aquests menors, com és el cas de Catalunya, que actualment n’acull 6.450. Fonts del Govern central van remarcar que la xifra de Junts és una simulació i va afirmar que hi ha marge fins al 30 d’abril per tancar els càlculs. Amb tot, segons els criteris que va fixar el ministeri durant les negociacions, el repartiment quedaria així: els que haurien d’acollir més serien la Comunitat de Madrid (806), Andalusia (795) i el País Valencià (477), i els que menys Catalunya (27), Balears (59) i País Basc (88).

El PP va acusar el Govern central de “mercadejar” amb els menors migrants i va insistir que les comunitats governades per ells es negaran a acollir-los si no tenen “capacitat” i no hi ha “garanties”. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va assegurar que portarà el pacte davant dels tribunals i la Unió Europea.

Els socialistes recolzen una llei de desallotjament exprés d’okupes

� El Congrés va aprovar ahir la presa en consideració d’una proposició de llei de Junts que pretén agilitzar el desallotjament d’okupes, tant en casos de violació de domicili com en usurpacions. El ple va acceptar tramitar la iniciativa de Junts, amb el vot a favor de PP, Vox, PSOE, PNB o Coalició Canària i el rebuig de grups d’esquerra com Sumar, EH Bildu o ERC. Aquesta proposició busca el desallotjament immediat dels okupes en cas de violació de domicili habitual, delicte flagrant i quan la Policia entengui que l’entrada ha ocorregut en les 48 hores anteriors. El PSOE va acceptar tramitar la proposició, assumint que el marc jurídic “és susceptible de millora”, però va anunciar que afegiran esmenes al text perquè “les dades no corroboren” la situació d’alarma que denuncien.