Israel trenca la treva a Gaza amb atacs massius que deixen més de 400 morts

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Les Forces Armades israelianes van portar a terme ahir atacs massius, tant aeris com d’artilleria, contra la Franja de Gaza, posant fi a l’alto el foc que va començar el 19 de gener passat.

Almenys 404 persones van morir, 174 de les quals nens, i 562 van resultar ferides, segons el ministeri de Sanitat de l’enclavament palestí, dependent del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas). A més, les autoritats de la Franja de Gaza van confirmar la mort del cap del govern gazià en l’onada de bombardejos.

Els Estats Units van confirmar que el Govern del primer ministre hebreu Benjamin Netanyahu va consultar amb la Casa Blanca abans de reprendre els atacs. A més, el portaveu del Consell de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Brian Hughes, va assegurar que Hamas “tenia l’oportunitat per alliberar més ostatges i allargar l’alto el foc, però han triat el rebuig i la guerra”.

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va assegurar que l’onada d’atacs contra la Franja de Gaza “és només el començament. A partir d’ara, les negociacions (amb Hamas) només tindran lloc sota foc”.

El portaveu de l’Exèrcit d’Israel, Roni Kaplan, va justificar el reinici de l’ofensiva posant èmfasi en el fet que a Israel “hem après les lliçons del 7 d’octubre (del 2023)”. “Hamas s’ha negat a tornar els 59 ostatges segrestats a Gaza ja fa pràcticament un any i mig i estava preparant atacs terroristes, construint la seua força i rearmant-se durant el cessament del foc”, va dir.

Per la seua part, el grup islamista va titllar d’“infundades” les acusacions d’Israel sobre que estigués preparant atacs contra Israel. Un alt càrrec de Hamas va acusar els EUA de “circumval·lar els fets”, alhora va acusar Netanyahu d’“anul·lar unilateralment l’acord d’alto el foc, exposant els presoners de Gaza a una destí desconegut”.

Israel ha violat en diverses ocasions la treva des del 19 de gener, amb atacs a petita escala, i es negava a passar a la segona fase, que implicava la retirada de les seues tropes de la Franja i el final de la guerra. Al contrari, Israel volia prolongar la primera fase de la treva amb més alliberaments d’ostatges. Per forçar Hamas a acceptar les seues exigències, Israel havia bloquejat l’entrada d’ajuda humanitària a la Franja.

Per la seua part, el comissionat general de l’agència de l’ONU per als refugiats palestins (UNRWA), Philippe Lazzarini, va manifestar ahir que el bombardeig israelià suposa “alimentar l’infern a la terra” i que reprendre la guerra “només portarà més desesperació i sofriment”.

Els governs europeus expressen preocupació

Els governs europeus van llançar ahir missatges de preocupació i crides a la contenció per evitar una nova escalada del conflicte a la Franja de Gaza, després que Israel hagi trencat l’alto el foc. El més dur va ser França que, a través del seu ministeri d’Exteriors, “va condemnar” els bombardejos, incidint en les “nombroses víctimes civils” que han provocat. A Austràlia, la cancellera Penny Wong va instar a respectar l’alto el foc i a protegir la població civil.

L’Exèrcit d’Israel continua atacant Síria

L’Exèrcit d’Israel va llançar ahir nous bombardejos contra “sistemes d’artilleria” a la localitat siriana de Jan Arnabah, situada a prop de la frontera, argumentant que “suposaven una amenaça” per al país, en el marc dels atacs llançats contra territori sirià per destruir les seues capacitats militars després de la caiguda el desembre del règim de Bashar al-Assad per una ofensiva de gihadistes i rebels.

Els houthis llancen un míssil contra una base a Israel

Els rebels xiïtes houthis del Iemen van reivindicar el llançament d’un míssil balístic hipersònic contra una base aèria a Israel, la seua primera operació contra el país des que van aturar les accions coincidint amb l’alto el foc a la Franja de Gaza, que ahir va trencar el Govern israelià. Jerusalem va assegurar que l’havia neutralitzat.

Països àrabs denuncien el reinici de l’ofensiva

Egipte i Qatar, mediadors de l’alto el foc del mes de gener, van denunciar ahir una violació del pacte per part de l’Exèrcit d’Israel. L’Aràbia Saudita, Jordània i la Lliga Àrab es van sumar a les condemnes i van demanar pressionar Israel perquè respecti l’alto el foc.