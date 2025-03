Més de tres-cents detinguts en les protestes a Turquia

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Almenys 343 persones han acabat detingudes després de les protestes de divendres per exigir la dimissió del Govern de Recep Tayyip Erdogan i protestar contra l’arrest de l’alcalde d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, un dels grans rivals polítics del mandatari, arrestat per càrrecs de corrupció i complicitat amb el terrorisme. Ahir hi va haver noves operacions policials que es van saldar amb desenes de detinguts més a Turquia.

“No exhibirem cap tolerància amb aquells que busquen pertorbar l’ordre social, amenaçar la pau i la seguretat de la nostra nació i busquen el caos i la provocació”, va avisar el ministre de l’Interior Ali Yerlikaya.