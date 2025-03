Les famílies apressen a evitar un nou sinistre com el de Germanwings

Familiars, amics i autoritats van recordar les víctimes amb flors als Alps francesos, on es va estavellar l’avió. - GUILLAUME HORCAJUELO /EFE

Cristina Subirats, la mare de la qual va ser un dels 150 morts de l’avió de Germanwings que el copilot va estavellar mentre sobrevolava els Alps francesos, va demanar ahir que la norma espanyola sobre baixes mèdiques s’estengui a tota la Unió Europea.“Uncanvi súper important en el qual volem ara aprofundir després de deu anys és el de la comunicació directa de les baixes laborals entre la Seguretat Social i les empreses”, va dir Subirats, i va insistir que si això hagués estat així en el moment del sinistre “aquest pilot no hauria volat”.La dona va recordar que Andreas Lubitz, el copilot que va estavellar a propòsit l’aparell que volava de Barcelona a Düsseldorf, tenia una baixa mèdica per problemes psicològics que mai va entregar a la companyia.Amb la reforma legislativa que es va fer a Espanya, ara el metge pot informar directament la seua empresa (per exemple, en aquest cas l’aerolínia) si diagnostica un problema de salut que pot incidir en la seua activitat laboral.

Un altre canvi normatiu a conseqüència de l’accident obliga ara que hi hagi de forma permanent almenys dos persones a la cabina del pilot (en el moment del desastre Lubitz es va tancar després que el pilot va sortir per anar al lavabo).

Una sòbria i alhora emotiva cerimònia va homenatjar ahir al lloc de l’impacte les víctimes, entre les quals es trobava Maurice Yaya Kobina, un veí lleidatà d’origen ivorià de 42 anys, que va deixar dona i sis fills.

Uns 360 familiars i amics de les víctimes, autoritats espanyoles, franceses i alemanyes i la direcció de Lufthansa (la propietària de la ja desapareguda Germanwings) van guardar ahir un minut de silenci a l’hora en la qual es va estavellar l’aparell contra el massís de Trois-Eveques.