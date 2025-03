Brussel·les adverteix d'una "possible agressió armada" contra estats de la UE i recomana "nous nivells de preparació"

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea adverteix que el bloc comunitari pot haver de fer front a "una possible agressió armada" contra estats de la Unió Europea i recomana "nous nivells de preparació" davant un context en què els reptes sobre la seguretat externa "no paren de créixer". Així ho indica en la comunicació emesa aquest dimecres i on presenta el seu pla per reforçar les capacitats de preparació dels 27, no només per fer front a l'amenaça russa, sinó també per abordar eventuals catàstrofes naturals o pandèmies. En aquest sentit, i en línia amb l'informe elaborat per l'expresident finlandès, Sauli Niinistö, Brussel·les proposa reforçar l'aprovisionament de productes crítics i que les llars disposin de béns bàsics per subsistir almenys 72 hores.

La vicepresidenta de la CE per a Drets i habilitats socials, feines de qualitat i preparació, Roxana Mînzatu ha defensat en una roda de premsa aquest migdia que els plans de preparació busquen donar “tranquil·litat” a la gent. “Ser conscient dels riscos és el contrari de crear el pànic”, ha remarcat la comissària d’Igualtat i Preparació de Crisis, Hadja Lahbib.

La crida de Brussel·les a les llars per preparar-se de cara a una guerra o catàstrofe natural arriba en un moment en què la UE vol augmentar la despesa militar per les reticències dels Estats Units a finançar la defensa del bloc davant de Rússia.

Escenaris de risc

La Comissió Europea ha identificat els “pitjors escenaris” per als quals ha d'estar preparada la Unió. Entre ells, Brussel·les posa especial èmfasi en quatre grans grups.

En primer lloc, menciona els desastres naturals com inundacions -fent referència a la dana que va afectar el País Valencià- incendis, terratrèmols i episodis climàtics extrems que poden derivar en problemes com la sequera. En segon lloc, fa esment de desastres induïts per l'activitat humana, com ara accidents industrials, tecnològics o pandèmies. La tercera pota fa referència a les amenaces híbrides com ciberatacs, campanyes de desinformació o sabotatge d'infraestructures crítiques, mentre que el quart punt menciona la possibilitat d'una agressió armada sobre un país de la UE.

El pla presentat aquest dimecres inclou 30 accions "clau" que van des d'una major implicació de la societat civil fins a un aprofundiment de la cooperació amb altres socis estratègics per reforçar la seguretat del bloc comunitari.

Entre els objectius essencials s'inclouen el desenvolupament d'una millor estratègia de preparació per a serveis "essencials" com hospitals, escoles, el transport o les infraestructures de telecomunicació. Al mateix temps, es parla de reforçar l'aprovisionament d'equipaments i materials crítics i de garantir el subministrament de recursos com l'aigua en casos de manca d'abastiment.

Preparació de la població civil

La preparació de la població també ha de jugar un paper important, segons la Comissió. En aquest sentit, i prenent d'exemple l'informe elaborat per Sauli Niinistö, es recomana a les llars que disposin de provisions essencials per sobreviure almenys 72 hores. En paral·lel, Brussel·les planteja dur a terme lliçons de preparació a les escoles i introduir als centres el Dia Europeu de la Preparació.

A banda de la població civil, l'executiu comunitari també vol dur a terme exercicis de preparació "regular" en col·lectius com les forces armades, les forces de protecció civil, els cossos policials, els treballadors de la salut i els bombers.

Tot plegat, vinculat a un increment de la inversió en defensa i seguretat que contribueixi a la implementació de béns d'ús dual i a una major coordinació entre els estats membres i les empreses per garantir el funcionament de les línies de producció. Més enllà de les accions dins l'àmbit estatal, la Comissió Europea aposta per mantenir la col·laboració amb socis estratègics com l'OTAN àmbits com la mobilització militar, la seguretat i el clima o el reforç de la indústria de la defensa.

D'acord amb l'estratègia presentada aquest dimecres, la Comissió i l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, juntament amb el suport d'agències "rellevants", elaboraran una primera avaluació global de riscos i amenaces que s'haurà de presentar abans que acabi l'any 2026.

Anunci del kit de supervivència

“Preparada per a qualsevol cosa”, diu la comissària d’Igualtat i Preparació de Crisis, Hadja Lahbib mentre ensenya la seva bossa de “supervivència” en un vídeo publicat a les xarxes socials aquest dimecres. Unes ulleres, documentació, un encenedor, aigua, medicació, menjar, diners en metàl·lic, un carregador de mòbil, cartes, una ràdio i, fins i tot, una navalla. És el kit que recomana Brussel·les per afrontar qualsevol crisi.